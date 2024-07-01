В Балтийске у моря строят жилой комплекс с автономным отоплением

Выбор жилых комплексов достаточно велик, но всегда чего-то не хватает. Выбирая идеальную квартиру для жизни, люди сталкиваются с необходимостью отказаться от своих желаний в угоду то цене, то хорошему району. Хочется уюта и благоустройства, хочется жить в квартале с такими же приверженцами экологичного мышления и иметь возможность отдохнуть рядом с морем или парком, не выезжая из своего района. Больше не нужно искать компромиссы.

Неповторимый проект: в центре Балтийска у моря строят жилой комплекс с автономным отоплением. На данный момент город не газифицирован, поэтому все дома находятся на центральном отоплении. Работы по газификации ведутся, но точный срок их завершения пока неизвестен.

При проектировании жилого комплекса «Балтийская гавань» группой компаний «ТВН» принято решение установить газгольдер — это резервуар, в который заправляется сжиженный газ, предназначенный для отопления, подогрева воды и приготовления пищи.

Согласно проекту, в каждой квартире будут установлены двухконтурные газовые котлы. Автономное отопление позволит создать комфортную температуру в квартире в любое время года и сэкономить на коммунальных платежах.

Просторная квартира в современном доме на берегу Балтийского моря по доступной цене (от 3 586 2 00 рублей) – отличное предложение для тех, кто ценит уют и комфорт.

ЖК «Балтийская гавань» — это три современных пятиэтажных дома, которые удобно расположены в одном из самых живописных приморских районов.

Здесь предусмотрено всё для вашего комфорта и эстетического удовольствия:

дворы без машин;

автономное газовое отопление, в каждой квартире двухконтурный котёл;

качественные входные двери;

ландшафтное озеленение;

современные детские площадки;

велодорожка;

места отдыха;

удобные парковочные пространства;

кладовые для хранения сезонных вещей;

зарядная станция для электромобилей во дворе.

Покупка квартиры в жилом комплексе «Балтийская гавань» в центре Балтийска — это не только инвестиция в красивое, качественное жильё, но и шанс обрести уникальный образ жизни у моря. Прекрасное местоположение, разнообразная инфраструктура и перспективы инвестиций делают Балтийск привлекательным выбором для тех, кто мечтает о комфортной, размеренной жизни на побережье.





Резидентов жилого комплекса «Балтийская гавань» ждут невероятные пейзажи, великолепные рассветы, романтические закаты, свежий морской воздух, чистейшие пляжи.

Стоит отметить, что пляжи Балтийска — уникальные творение природы: чистые, широкие, песчаные. Именно здесь, согласно ежегодной сертификации, песок, вода и воздух соответствуют высшим экологическим стандартам.

Отечественный «Синий флаг» — это аналог международного «Голубого флага», знака качества. «Голубой флаг» гарантирует только чистоту воды и безопасность купания, а российский «Синий флаг» — это высшая ступень сертификации, подразумевающая доступную среду для людей с ограниченными возможностями и сопутствующие развлечения для всех желающих.

Пляжи Балтийска — вторые после Янтарного по ширине. Пляжи полностью благоустроены: есть кабинки для переодевания, душ, туалет, за безопасностью следят подготовленные спасатели. В аренду можно взять зонты от солнца и шезлонги. Стоит всё пока почти вдвое дешевле, чем на модных балтийских курортах.

Группа компаний «ТВН», основанная в 2019 году, за короткий период деятельности продемонстрировала впечатляющие результаты. За это время было успешно возведено и сдано в эксплуатацию восемь многоквартирных жилых домов общей площадью более 27 400 квадратных метров, более чем 339 квартир. В настоящее время компания активно реализует жилой комплекс комфорт-класса в Балтийске, который занимает 8-е место в рейтинге Калининградской области и выделяется автономным газовым отоплением, являясь единственным в своём роде на текущий момент.

Группа компаний «ТВН» постоянно принимает участие в реализации социально-значимых проектов, взаимодействует с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области по предоставлению благоустроенных жилых квартир для детей-сирот, оказывает гуманитарную помощь частям и семьям военнослужащих.





Жилой комплекс комфорт-класса «Балтийская гавань»

г. Балтийск, ул. Сенявина

Офис продаж: г. Калининград, Колхозная ул., д. 4в, помещение IV, офис 3

С подробностями проекта вы можете ознакомиться на сайте группы компаний «ТВН».

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Телефон для связи: +7 (4012) 53-01-00.

Строительство ведётся при поддержке АО «Банк «ДОМ.РФ». Универсальная лицензия № 2312.

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