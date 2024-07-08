В развивающемся районе Калининграда открылся современный супермаркет

В пятницу, 5 июля, в одном из самых динамично развивающихся районов города — на улице Героя России Виталия Мариенко — открыл свои двери новый супермаркет EUROSPAR.

На торговой площади более 1000 кв. м жители района смогут найти все необходимые продукты и товары. По традиции, супермаркеты сети SPAR изобилуют большим выбором свежих овощей и фруктов с большой долей продукции от местных производителей и фермеров. Овощи и сезонные ягоды от фермерских хозяйств нашего региона точно не оставят равнодушной ни одну хозяйку.





Для покупателей, не располагающих временем и предпочитающих готовую еду, в новом EUROSPAR предусмотрен большой отдел кулинарии и готовой еды, где каждый найдет блюда по своему вкусу — от салатов, супов и гарниров до шикарной пиццы, роллов и гриля в любом его проявлении. Современная кофе-станция с великолепным кофе от Port- o-Coffee и всегда свежей выпечкой станет незаменимым атрибутом утренней церемонии как для спешащих на работу, так и для молодых мам, отводящих детей в детские сады и школы.

Кроме того, новый EUROSPAR — это квинтэссенция современных технологий в ритейле: от плазменных панелей и навигации до умных весов и касс самообслуживания. Стоит отметить и торговое оборудование, используемое в пространстве магазина. Практически 90% всего светового и холодильного оборудования в новом EUROSPAR на улице Мариенко отечественного производства, при этом качество не уступает зарубежным аналогам.





В честь открытия нового супермаркета EUROSPAR многочисленных новых покупателей ждали подарки, детский праздник с аниматорами, сладкой ватой и мороженым, а также выступление музыкантов и дискотека.

«Новый EUROSPAR получился таким же, как и сам район — очень молодой и перспективный. В конце улицы Артиллерийской построены десятки тысяч квадратных метров жилья, которые приобретают преимущественно молодые семьи. И для удобства, комфорта и развития им был крайне необходим большой супермаркет с широчайшим ассортиментом, цехом готовой продукции полного цикла и, конечно же, всеми теми передовыми технологиями, которые, SPAR внедряет и масштабирует уже 10 лет в Калининградской области. Именно региональная сеть с широким набором розничных технологий способна дать своим землякам тот формат, тот масштаб услуги, на которые существует реальный запрос», — отметил директор по маркетингу торговой сети SPAR Павел Голубев.

Приглашаем всех жителей района и города посетить новый EUROSPAR на улице Героя России Виталия Мариенко, 8, не только сделать отличные покупки, но и ощутить атмосферу праздника и свежести!