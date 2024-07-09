Как сервировать стол стильно и со вкусом: главные тренды посуды в сети «Радов»

Мода влияет на все сферы жизни. И стиль дома не исключение. Посудные дизайнеры следят за модными тенденциями и воплощают их в новых коллекциях. Эксперт в области посуды и красивой сервировки — магазин «Радов» — расскажет о популярных трендах этим летом. Каждый найдет в рекомендациях что-то вдохновляющее — и любители классики, и те, кто предпочитает эксперименты.

1️. Натуральные цвета, такие как терракотовый, горчичный, бежевый, коричневый, персиковый и коралловый, а также неровные текстуры с различными трещинками, вкраплениями и тд. Всем последним тенденциям соответствуют фарфоровые коллекции от европейских брендов — польского Cmielow и итальянского Easy Life. Любители актуальных и оригинальных решений обязательно соберут из них свой идеальный сервиз.




2️. Винтажный стиль в посуде с каждым годом становится все популярнее. Его особенность в гармоничном использовании всех деталей, сочетании минимализма и домашнего уюта. В последние годы мода повернулась в сторону приглушенных природных цветов, натуральных материалов и простых форм, которые присутствуют в коллекциях из тонкого фарфора, стилизованных под винтаж, от компаний Cmielow и Seltman. Принято считать, что такой посудой обзаводятся романтичные и мечтательные люди, которые ценят комфорт, уют и теплые семейные традиции.


3️. Если вы ищите Фарфор, который станет традиционным символов ваших семейных праздников, то лаконичные формы, строгая благородная геометрия и выразительные цвета — та неизменная классика, которая будет актуальна и сегодня, и через десятки лет. Достойный сервиз, чтобы передавать его из поколения в поколение.


Выбирая посуду, всегда стоит учитывать материал, из которого она сделана. Наиболее эффектными качественным во всех смыслах является фарфор. Достоинства этого материала в его красоте, легкости и прочности. И он никогда не стареет: не меняет цвет, не тускнеет и не выгорает. Многие всемирно известные производители Seltman, Cmielow, Easy Life и Tramontina выбирают фарфор основным материалом для своих коллекций.
Красивая посуда превращает обычный дом в самый уютный дом в мире! Сейчас самое удачное время, чтобы обзавестись стильными товарами для сервировки.

В магазине посуды «Радов» проходит акция «Рецепт красивого стола» со скидками до 30% на тарелки, чашки и кружки, фужеры и стаканы, столовые приборы и многое другое.

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ООО «Радов Центр», г. Калининград, Московский проспект, 186А, офис 11 ОГРН 1133926018489

Справка

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г. Калининград, ул. Полоцкая, 45
+7 (4012) 57 79 93
radov39.ru

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г. Калининград, ул. Гайдара, 93
+7 (4012) 79 15 25
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г. Калининград, пр-т Мира, 84, ТЦ «Парковый»
+7 (4012) 93 50 30
radov39.ru

Радов магазин посуды

г. Калининград, ул. Интернациональная, 30, эт. 1, ТЦ «Южный» (вход с улицы)
+7 (4012) 31 02 06
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