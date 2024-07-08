Обновления «Яндекс 360 для бизнеса»: какие опции появились в продукте

Рассказываем о последних изменениях в сервисах «Яндекс 360 для бизнеса», которые сделают работу команды удобнее и эффективнее. Теперь в мессенджере можно устанавливать временные статусы, записывать встречи и расширять звонки до групповых.

Статусы в мессенджере

В сервисе появились статусы, которые можно поставить в профиле. Доступно четыре варианта: «В сети», «Нет на месте», «Отвечу позже» и «Не беспокоить». Статус покажет коллегам, когда сотрудник на связи и можете быстро ответить, а когда нет. Например, статус «Не беспокоить» можно поставить на время важного совещания, а «Нет на месте» — если вышли на обед. Статусы можно установить на определённое время. Функция будет полезна, если сотрудник часто устанавливает статус вручную и забывает сменить его.

Запись встреч в мессенджере

Также в мессенджере теперь доступна запись встреч в веб-версии и программе для ПК: её можно сделать во время звонков — как групповых, так и личных. Удобно, когда нужно в моменте записать обсуждение, сохранить детали и потом поделиться ими с командой.


Расширение звонков до групповых в мессенджере

В мессенджере появилась возможность добавить третьего собеседника ко встрече 1:1. После этого звонок станет групповым, и к нему смогут присоединиться другие участники. При расширении звонка создается отдельный чат: если не менять его настройки и ничего не писать в нём, то он автоматически удалится через сутки. Функция уже доступна в веб-версии, десктоп-приложении и на Android. Обновление на iOS появится позже.

Дополнительные возможности в «Яндекс Коннекторе»

«Яндекс Коннектор» — это специальный плагин для Outlook. Он позволяет синхронизировать календарь, задачи и контакты с сервисами Яндекс 360 по протоколам CalDAV и CardDAV. Теперь через плагин Outlook для ПО на Windows есть возможность планировать встречи в Телемосте. Теперь можно создавать видеоконференции в едином рабочем окне, не открывая дополнительно браузер или приложение.

234
Реклама. ООО «Яндекс», ИНН 7736207543
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter