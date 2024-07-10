Как попасть на ЭКО по ОМС без очереди в одну из ведущих клиник Санкт-Петербурга

Акушер-гинеколог, репродуктолог петербургской клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» Анна Ткачук проведет консультации в Калининграде. Попасть к ней на прием можно в течение двух дней: 19 июля — в центре «Клиника Эксперт» (ул.­ Букетная,­ 2) и 20 июля — в медицинском центре «Европейский» (ул.­ Потемкина,­ 1). На приеме врач расскажет, как попасть на ЭКО по ОМС в «Скандинавию АВА-ПЕТЕР».

Не у каждой пары получается зачать ребенка естественным путем, но, к счастью, современная репродуктология постоянно развивается. Рождение детей с помощью ЭКО, ИКСИ и других методов больше не редкость, а в некоторых случаях для лечения бесплодия достаточно лекарственной терапии.

Специалисты сети клиник репродуктивной медицины «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» занимаются лечением бесплодия уже 27 лет, а показатель результативности ЭКО здесь высокий — 61,55%. За время работы благодаря врачам «Скандинавии АВА-ПЕТЕР» на свет появилось более 24 000 детей. Клиника предоставляет максимальный спектр услуг по лечению бесплодия: от генетики, донорства и micro TESE (Микро ТЕСЕ) до сохранения фертильности у пациентов с онкологией.

19 и 20 июля в Калининграде будет вести прием репродуктолог «Скандинавии АВА-ПЕТЕР», кандидат медицинских наук, специалист с большим опытом работы в области акушерства, гинекологии и репродуктологии Анна Ткачук.


Анна Геннадьевна — член Российской ассоциации репродукции человека и Европейского общества эмбриологии и репродукции человека (ESHRE), а также автор более 30 печатных научных работ.

На приеме врач:

●     проведет осмотр;
●     сделает УЗИ;
●     даст рекомендации по дальнейшему лечению;
●     ответит на возникшие вопросы;
●     расскажет, как сделать ЭКО по ОМС без очереди в ведущей клинике Петербурга и подходит ли это для вашей ситуации.

Возьмите с собой на прием выписку из женской консультации, спермограмму, анализы крови на АМГ, ФСГ, ЛГ, пролактин и ТТГ, выписки о гинекологических операциях и предыдущих попытках ЭКО, если такие были.

Уточнить стоимость приема и записаться можно по телефонам:
центр «Клиника Эксперт»: +7 (4012) 27-92-10;
центр «Европейский»: +7 (4012) 27-92-26.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


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