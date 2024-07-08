Ловите топ-3 выгодных предложений летнего сезона от «Планеты Спорт»

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г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
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г. Калининград, пр-т Советский, 39
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Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

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