В «Клинике Эксперт» проведут прием эксперты из ведущих клиник страны

13 и 14 июля прием врача-сурдолога Мачалова Антона Сергеевича, доктора медицинских наук, доцента, начальника научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Антон Сергеевич занимается диагностикой и лечением нарушений слуха у взрослых и детей, ведет прием детей с периода новорожденности. Проводит раннюю диагностику нарушений слуха. Основная область работы — эта работа с пациентами после кохлеарной имплантации. В нашем центре Антон Сергеевич проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.

С какими вопросами можно обратиться к доктору?

• Настройкой систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм производителей в России

• Диагностика и лечение (в том числе хирургическое) при хронических заболеваниях среднего уха

• Назначение консервативного лечения при заболеваниях уха

• Подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению

• Проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей

• Диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.

16, 17 и 18 июля проведёт приём Попов Сергей Сергеевич главный онколог-маммолог ГК «Эксперт». Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, кандидат медицинских наук. Профиль: онкология, пластическая хирургия. Практикующий онколог-маммолог. Стаж работы — 26 лет.

Доктор проведёт консультации по направлениям:

маммология;

онкология.

При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.

В клинике применяются высокотехнологичные малоинвазивные способы с использованием хирургического лазера и локализационных игл, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.

Преимущества лазерного лечения:

отсутствие разрезов;

отсутствие рубцов и швов;

не требуется реабилитация;

короткое время процедуры (20–30 минут).

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