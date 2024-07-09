В «Клинике Эксперт» проведут прием эксперты из ведущих клиник страны

13 и 14 июля прием врача-сурдолога Мачалова Антона Сергеевича, доктора медицинских наук, доцента, начальника научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
Антон Сергеевич занимается диагностикой и лечением нарушений слуха у взрослых и детей, ведет прием детей с периода новорожденности. Проводит раннюю диагностику нарушений слуха. Основная область работы — эта работа с пациентами после кохлеарной имплантации. В нашем центре Антон Сергеевич проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.
С какими вопросами можно обратиться к доктору?
• Настройкой систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм производителей в России
• Диагностика и лечение (в том числе хирургическое) при хронических заболеваниях среднего уха
• Назначение консервативного лечения при заболеваниях уха
• Подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению
• Проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей
• Диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.
16, 17 и 18 июля проведёт приём Попов Сергей Сергеевич главный онколог-маммолог ГК «Эксперт». Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, кандидат медицинских наук. Профиль: онкология, пластическая хирургия. Практикующий онколог-маммолог. Стаж работы — 26 лет.
Доктор проведёт консультации по направлениям:
- маммология;
- онкология.
При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.
В клинике применяются высокотехнологичные малоинвазивные способы с использованием хирургического лазера и локализационных игл, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.
Преимущества лазерного лечения:
- отсутствие разрезов;
- отсутствие рубцов и швов;
- не требуется реабилитация;
- короткое время процедуры (20–30 минут).
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