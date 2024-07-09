В «Клинике Эксперт» проведут прием эксперты из ведущих клиник страны

13 и 14 июля прием врача-сурдолога Мачалова Антона Сергеевича, доктора медицинских наук, доцента, начальника научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Антон Сергеевич занимается диагностикой и лечением нарушений слуха у взрослых и детей, ведет прием детей с периода новорожденности. Проводит раннюю диагностику нарушений слуха. Основная область работы — эта работа с пациентами после кохлеарной имплантации. В нашем центре Антон Сергеевич проведет диагностику и отбор пациентов на высокотехнологические медицинские операции в Национальном центре оториноларингологии (Москва), в том числе отбор пациентов на кохлеарную имплантацию.

С какими вопросами можно обратиться к доктору?

• Настройкой систем кохлеарной имплантации всех зарегистрированных фирм производителей в России
• Диагностика и лечение (в том числе хирургическое) при хронических заболеваниях среднего уха
• Назначение консервативного лечения при заболеваниях уха
• Подбор слуховых аппаратов и рекомендации по их ношению
• Проведение универсального аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни с целью ранней диагностики нарушений слуха у детей
• Диагностика слуха у детей различных возрастов при дефектах речи.

16, 17 и 18 июля проведёт приём Попов Сергей Сергеевич главный онколог-маммолог ГК «Эксперт». Врач высшей категории, доцент кафедры онкологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко, кандидат медицинских наук. Профиль: онкология, пластическая хирургия. Практикующий онколог-маммолог. Стаж работы — 26 лет.

Доктор проведёт консультации по направлениям:

  • маммология;
  • онкология.

При наличии показаний Сергей Сергеевич проводит малоинвазивное лечение доброкачественных новообразований молочной железы, кожных покровов и мягких тканей, мастопатии.

В клинике применяются высокотехнологичные малоинвазивные способы с использованием хирургического лазера и локализационных игл, которые позволяют удалить фиброаденомы и кисты быстро, безопасно и безболезненно.

Преимущества лазерного лечения:

  • отсутствие разрезов;
  • отсутствие рубцов и швов;
  • не требуется реабилитация;
  • короткое время процедуры (20–30 минут).

Запишитесь на приём в «Клинику Эксперт» уже сегодня, чтобы получить высококвалифицированную помощь!

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, Букетная ул., 2;

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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