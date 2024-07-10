В «Клинике Эксперт» проведут отбор на операции по ОМС в г. Санкт-Петербург

17 июля «Клинику Эксперт» посетит Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед. Стаж работы — 13 лет. Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:
- Хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);
- Хирургическая коррекция деформаций в т. ч. с использованием малоинвазивных методик;
- Реабилитация;
- Ортопедическое обеспечение;
- Деструктивно-дистрофические заболевания суставов (остеоартрит, артроз, хондромаляция);
- Остеохондропатии, асептический некроз;
- Воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей (капсулит, эпикондилит, тендинит, лигаментит, фасциит);
- Импиджмент-синдром.
- Последствия травм опорно-двигательного аппарата (контрактуры, последствия переломов, несвежие повреждения мягких тканей, рубцы);
- Оказание экстренной и плановой помощи пациентам с травмами (переломы, вывихи, раны, разрывы сухожилий, повреждения менисков, ожоги и т. д.);
- Реабилитация после травм, в том числе спортивных, и операций на опорно-двигательной системе (разработка индивидуальной программы реабилитации).
На консультации доктор проведет тщательный осмотр пациентов, даст рекомендации о тактике лечения. Расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласит в Санкт-Петербург.
Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.
19 июля проведет прием Ткачук Анна Геннадьевна врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. Автор более 30-ти научных работ. Стаж работы — более 13 лет.
Специализируется на всех видах программ лечения бесплодия.
Во время приема доктор:
— проведет осмотр, при необходимости сделает УЗИ;
— даст рекомендации по дальнейшей тактике лечения;
— расскажет, как сделать ЭКО по ОМС (и насколько это возможно в вашем конкретном случае);
— ответит на возникающие вопросы.
Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:
- выписку из женской консультации (при наличии);
- спермограмму;
- анализ крови на АМГ (обязательно)
- выписки о предыдущих попытках ЭКО, гинекологических операциях.
Сниженный овариальный резерв — это не повод отказываться от мечты.
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона:
— через сайт клиники
— в группе Вконтакте
— в Телеграм канале
Калининград, ул. Букетная, 2.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА