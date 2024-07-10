В «Клинике Эксперт» проведут отбор на операции по ОМС в г. Санкт-Петербург

17 июля «Клинику Эксперт» посетит Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед. Стаж работы — 13 лет. Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:


  • Хирургия стопы (плоскостопие, вальгусное отклонение первого пальца, молоткообразная деформация пальцев, деформация Тейлора, пяточная шпора, неврома Мортона);
  • Хирургическая коррекция деформаций в т. ч. с использованием малоинвазивных методик;
  • Реабилитация;
  • Ортопедическое обеспечение;
  • Деструктивно-дистрофические заболевания суставов (остеоартрит, артроз, хондромаляция);
  • Остеохондропатии, асептический некроз;
  • Воспалительные заболевания сухожилий, мышц и околосуставных тканей (капсулит, эпикондилит, тендинит, лигаментит, фасциит);
  • Импиджмент-синдром.
  • Последствия травм опорно-двигательного аппарата (контрактуры, последствия переломов, несвежие повреждения мягких тканей, рубцы);
  • Оказание экстренной и плановой помощи пациентам с травмами (переломы, вывихи, раны, разрывы сухожилий, повреждения менисков, ожоги и т. д.);
  • Реабилитация после травм, в том числе спортивных, и операций на опорно-двигательной системе (разработка индивидуальной программы реабилитации).

На консультации доктор проведет тщательный осмотр пациентов, даст рекомендации о тактике лечения. Расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласит в Санкт-Петербург.

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

19 июля проведет прием Ткачук Анна Геннадьевна врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. Автор более 30-ти научных работ. Стаж работы — более 13 лет.

Специализируется на всех видах программ лечения бесплодия.

Во время приема доктор:

— проведет осмотр, при необходимости сделает УЗИ;
— даст рекомендации по дальнейшей тактике лечения;
— расскажет, как сделать ЭКО по ОМС (и насколько это возможно в вашем конкретном случае);
— ответит на возникающие вопросы.

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:

  • выписку из женской консультации (при наличии);
  • спермограмму;
  • анализ крови на АМГ (обязательно)
  • выписки о предыдущих попытках ЭКО, гинекологических операциях.

Сниженный овариальный резерв — это не повод отказываться от мечты.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе Вконтакте
— в Телеграм канале
Калининград, ул. Букетная, 2.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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