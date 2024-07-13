Лечим боль в день обращения

23 июля в диагностическом центре «МРТ-Эксперт» на ул. Стекольной 48 состоится прием ведущего врача-невролога, нейрохирурга, члена мирового сообщества лечения болевых синдромов — Нагорного Валерия Николаевича.

Валерий Николаевич специализируется на лечении различных видов боли в спине, включая остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы. Он известен своим умением проводить качественные медикаментозные блокады, которые могут быть выполнены в день обращения при наличии соответствующих показаний.

Опыт Валерия Николаевича, приобретенный в ходе исследовательской программы по проблемам боли в университете Duke в США, а также прохождение высокотехнологических курсов по инновационным способам лечения боли, стажировки по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине и стажировки по лечению боли в Сингапуре, позволяют ему выполнять сложные манипуляции.



26 июля в «Клинике Эксперт» на ул. Букетной, 2 проведет прием Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Стаж работы — 35 лет.

Проведёт приём взрослых по направлениям:

— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)

— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)

— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.

На консультации доктор проведет тщательный осмотр, даст рекомендации о тактике лечения. Расскажет, как по полису ОМС попасть на лечение в «Скандинавию» — одну из крупнейших сетей клиник России. А при необходимости уже в ходе приёма пригласит в Санкт-Петербург.

23, 25 и 30 июля в «Клинике Эксперт» на ул. Букетной, 2 будет принимать Князева Лариса Александровна — врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж 26 лет.

Лариса Александровна — высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как: остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др.

Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов, при наличии соответствующих показаний.

При обращении к ревматологу желательно иметь результаты следующих анализов, которые были получены не более двух недель назад:

— общий анализ крови (СОЭ)

— С-реактивный белок

— ревматоидный фактор

— мочевая кислота

— АСТ, АЛТ

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

— в группе ВКонтакте

— в Телеграм канале

Калининград, ул. Букетная, 2, ул. Cтекольная, 48





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