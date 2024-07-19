Консультируют ведущие эксперты: ревматолог, акушер-гинеколог и онколог-уролог

1 августа пациенты смогут получить консультацию Князевой Ларисы Александровны — ревматолога, терапевта, профессора и доктора медицинских науксо стажем работы 26 лет.

Лариса Александровна обладает высоким уровнем профессионализма и известна как педагог и лектор. Специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, включая остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгию, подагру и другие.

При необходимости и соответствующих показаниях проведет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов.

При обращении к ревматологу рекомендуется иметь результаты следующих анализов, полученных не более двух недель назад: общий анализ крови (СОЭ), С-реактивный белок, ревматоидный фактор, мочевая кислота, АСТ, АЛТ.



1 и 2 августа состоится прием акушера-гинеколога Машурова Максима Геннадьевича, кандидата медицинских наук, со стажем работы 20 лет.

Максим Геннадьевич осуществляет консультативный прием и акушерско-гинекологический осмотр, владеет всеми основными инструментальными методами диагностики и оперативного лечения (кольпоскопия, биопсии, выскабливание, пайпель-биопсии, удаление и установка ВМК (внутриматочных контрацептивов), плазмотерапия и эстетическая гинекология). Возглавляет центр компетенций по акушерству и гинекологии в ГК «Эксперт».

Специализация Максима Геннадьевича: ⠀

— Эктопия шейки матки
— Миома матки
— Женское бесплодие
— Воспалительные заболевания матки и придатков
— Подготовка к беременности, обследование при невынашивании
— Обследование и лечение урогенитальных инфекций, включая инфекции, передающиеся половым путем.

Во время осмотра возможно проведение УЗИ и кольпоскопии.

На прием желательно приходить с результатами предыдущих обследований и протоколов лечения, выписками после оперативного и стационарного лечения, менструальным календарем. За 2 дня до приема воздержитесь от половых контактов и введения свечей во влагалище.

3 августа проведет прием онколог, уролог Наумов Антон Александрович. Профессиональный стаж более 12 лет.

Доктор проведёт отбор пациентов на оперативное лечение в онкологическую клинику МИБС (Санкт-Петербург) по полису ОМС.

Антон Александрович специализируется на хирургическом лечении урологических и онкоурологических заболеваний: гиперплазии предстательной железы, опухоли предстательной железы, мочевого пузыря, яичка, почки и др.

Антон Александрович состоит в профессиональных сообществах:

— Российское общество онкоурологов (РООУ);
— Российское общество клинических онкологов (RUSSCO);
— Российское общество урологов (РОУ);
— Участник международных клинических исследований в области онкологии.

Если вам требуется лечение урологического заболевания, приглашаем на консультацию к Антону Александровичу.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
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