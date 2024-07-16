Качественное образование: выбираем престижный вуз в Калининграде

В России частные вузы заняли прочное место в системе высшего образования. В частном вузе нельзя получить качественное образование — это уже миф. Форма собственности не влияет на тип диплома. Влияет наличие лицензии на ведение образовательной деятельности и государственной аккредитации. Если лицензия и аккредитация есть — человек получит диплом государственного образца. В особенностях и преимуществах платного обучения давайте разбираться.
Несколько лет назад было принято всеми силами пробиваться на бюджет. Абитуриент поступал туда, куда прошёл по баллам. Причём неважно, лежала к этому направлению душа или нет. Главное, что бесплатно. Сейчас все изменилось: люди ищут качественное образование за разумные деньги и только по той специальности, которая им интересна. На первый план выходит не бюджет любой ценой, а поиск вуза или колледжа с правильным соотношением ключевых компонентов: цена, уровень преподавания, многообразие форм обучения, актуальность специальностей, практика и трудоустройство. Вместо бюджета в МФЮА дают скидку по баллам ЕГЭ каждому до — 70%, скидку 40% на параллельное обучение и 30% выпускникам колледжа МФЮА при поступлении на высшее образование*.
Для тех, кто читает про МФЮА впервые, хочется отметить, что учебное заведение в Калининграде уже 27 лет. В филиале обучаются более 3300 студентов разных возрастов. Учатся и дети, и взрослые: кто-то приходит за первым образованием, другие за третьим. Возраст студентов от 15 до 50+. И главное, люди рекомендуют вуз друг другу: родители, получившие в свое время диплом МФЮА, приводят детей, друзья приводят друзей или родственников, коллеги рекомендуют коллегам. МФЮА подходит каждому!
Основные преимущества:
В МФЮА решение по каждому студенту принимается индивидуально — принес документы и сразу узнал, приняли тебя или нет. Не надо нервничать и все лето обновлять списки вместо отдыха.
- Цены одни из самых выгодных в регионе. На очной форме год обучения в колледже стоит 73 000 рублей; на «вышке» стоимость от 55 800 до 93 000 рублей. А главное, все специальности стоят одинаково.
- Разные формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная выходного дня, заочная с вызовом на сессию, дистанционная. Очникам предоставляется отсрочка от армии.
Поступай правильно — поступай в МФЮА!
Высшее образование — бакалавриат:
· Менеджмент
· Государственное и муниципальное управление
· Юриспруденция
· Реклама и связи с общественностью
Высшее образование — специалитет:
· Таможенное дело
· Правовое обеспечение национальной безопасности
· Судебная и прокурорская деятельность
Высшее образование — магистратура:
· Менеджмент
· Государственное и муниципальное управление
· Юриспруденция
Среднее профессиональное образования (9 или 11 классов):
· Информационные системы и программирование
· Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
· Землеустройство
· Экономика и бухгалтерский учет
· Операционная деятельность в логистике
· Финансы
· Банковское дело
· Юриспруденция
· Правоохранительная деятельность
· Реклама
· Туризм и гостеприимство
Подать документы онлайн по ссылке. Телефон приемной комиссии:
*Подробности в приемной комиссии.