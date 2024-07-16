Качественное образование: выбираем престижный вуз в Калининграде

В России частные вузы заняли прочное место в системе высшего образования. В частном вузе нельзя получить качественное образование — это уже миф. Форма собственности не влияет на тип диплома. Влияет наличие лицензии на ведение образовательной деятельности и государственной аккредитации. Если лицензия и аккредитация есть — человек получит диплом государственного образца. В особенностях и преимуществах платного обучения давайте разбираться.

Несколько лет назад было принято всеми силами пробиваться на бюджет. Абитуриент поступал туда, куда прошёл по баллам. Причём неважно, лежала к этому направлению душа или нет. Главное, что бесплатно. Сейчас все изменилось: люди ищут качественное образование за разумные деньги и только по той специальности, которая им интересна. На первый план выходит не бюджет любой ценой, а поиск вуза или колледжа с правильным соотношением ключевых компонентов: цена, уровень преподавания, многообразие форм обучения, актуальность специальностей, практика и трудоустройство. Вместо бюджета в МФЮА дают скидку по баллам ЕГЭ каждому до — 70%, скидку 40% на параллельное обучение и 30% выпускникам колледжа МФЮА при поступлении на высшее образование*.


Для тех, кто читает про МФЮА впервые, хочется отметить, что учебное заведение в Калининграде уже 27 лет. В филиале обучаются более 3300 студентов разных возрастов. Учатся и дети, и взрослые: кто-то приходит за первым образованием, другие за третьим. Возраст студентов от 15 до 50+. И главное, люди рекомендуют вуз друг другу: родители, получившие в свое время диплом МФЮА, приводят детей, друзья приводят друзей или родственников, коллеги рекомендуют коллегам. МФЮА подходит каждому!

Основные преимущества:

В МФЮА решение по каждому студенту принимается индивидуально — принес документы и сразу узнал, приняли тебя или нет. Не надо нервничать и все лето обновлять списки вместо отдыха.

  • Цены одни из самых выгодных в регионе. На очной форме год обучения в колледже стоит 73 000 рублей; на «вышке» стоимость от 55 800 до 93 000 рублей. А главное, все специальности стоят одинаково.
  • Разные формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная выходного дня, заочная с вызовом на сессию, дистанционная. Очникам предоставляется отсрочка от армии.

Поступай правильно — поступай в МФЮА!


Высшее образование — бакалавриат:

· Экономика
· Менеджмент
· Государственное и муниципальное управление
· Юриспруденция
· Реклама и связи с общественностью

Высшее образование — специалитет:

· Экономическая безопасность
· Таможенное дело
· Правовое обеспечение национальной безопасности
· Судебная и прокурорская деятельность

Высшее образование — магистратура:

· Экономика
· Менеджмент
· Государственное и муниципальное управление
· Юриспруденция

Среднее профессиональное образования (9 или 11 классов):

· Сетевое и системное администрирование
· Информационные системы и программирование
· Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
· Землеустройство
· Экономика и бухгалтерский учет
· Операционная деятельность в логистике
· Финансы
· Банковское дело
· Юриспруденция
· Правоохранительная деятельность
· Реклама
· Туризм и гостеприимство

Подать документы онлайн по ссылке. Телефон приемной комиссии: 95-69-89. E-mail: Korovina.M@mfuа.ru, Кaliningrad@mfua.ru.

*Подробности в приемной комиссии.

Справка

Калининградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

г. Калининград, ул. Ермака, 3, ор-р пересечение ул. Комсомольской и пр. Мира, вход со стороны пр-та Мира
+7 (4012) 95 69 89
+7 (906) 238-88-61
kaliningrad.mfua.ru

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Калининградский филиал

г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 42Б
+7 (4012) 91-92-03
kg.mfua.ru
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Реклама. Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». ИНН 7725082902.
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