Качественное образование: выбираем престижный вуз в Калининграде

В России частные вузы заняли прочное место в системе высшего образования. В частном вузе нельзя получить качественное образование — это уже миф. Форма собственности не влияет на тип диплома. Влияет наличие лицензии на ведение образовательной деятельности и государственной аккредитации. Если лицензия и аккредитация есть — человек получит диплом государственного образца. В особенностях и преимуществах платного обучения давайте разбираться.

Несколько лет назад было принято всеми силами пробиваться на бюджет. Абитуриент поступал туда, куда прошёл по баллам. Причём неважно, лежала к этому направлению душа или нет. Главное, что бесплатно. Сейчас все изменилось: люди ищут качественное образование за разумные деньги и только по той специальности, которая им интересна. На первый план выходит не бюджет любой ценой, а поиск вуза или колледжа с правильным соотношением ключевых компонентов: цена, уровень преподавания, многообразие форм обучения, актуальность специальностей, практика и трудоустройство. Вместо бюджета в МФЮА дают скидку по баллам ЕГЭ каждому до — 70%, скидку 40% на параллельное обучение и 30% выпускникам колледжа МФЮА при поступлении на высшее образование*.





Для тех, кто читает про МФЮА впервые, хочется отметить, что учебное заведение в Калининграде уже 27 лет. В филиале обучаются более 3300 студентов разных возрастов. Учатся и дети, и взрослые: кто-то приходит за первым образованием, другие за третьим. Возраст студентов от 15 до 50+. И главное, люди рекомендуют вуз друг другу: родители, получившие в свое время диплом МФЮА, приводят детей, друзья приводят друзей или родственников, коллеги рекомендуют коллегам. МФЮА подходит каждому!

Основные преимущества:

В МФЮА решение по каждому студенту принимается индивидуально — принес документы и сразу узнал, приняли тебя или нет. Не надо нервничать и все лето обновлять списки вместо отдыха.

Цены одни из самых выгодных в регионе. На очной форме год обучения в колледже стоит 73 000 рублей; на «вышке» стоимость от 55 800 до 93 000 рублей. А главное, все специальности стоят одинаково.

Разные формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная выходного дня, заочная с вызовом на сессию, дистанционная. Очникам предоставляется отсрочка от армии.

Поступай правильно — поступай в МФЮА!

Высшее образование — бакалавриат:

· Экономика

· Менеджмент

· Государственное и муниципальное управление

· Юриспруденция

· Реклама и связи с общественностью

Высшее образование — специалитет:

· Экономическая безопасность

· Таможенное дело

· Правовое обеспечение национальной безопасности

· Судебная и прокурорская деятельность

Высшее образование — магистратура:

· Экономика

· Менеджмент

· Государственное и муниципальное управление

· Юриспруденция

Среднее профессиональное образования (9 или 11 классов):

· Сетевое и системное администрирование

· Информационные системы и программирование

· Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

· Землеустройство

· Экономика и бухгалтерский учет

· Операционная деятельность в логистике

· Финансы

· Банковское дело

· Юриспруденция

· Правоохранительная деятельность

· Реклама

· Туризм и гостеприимство

Подать документы онлайн по ссылке. Телефон приемной комиссии: 95-69-89. E-mail: Korovina.M@mfuа.ru, Кaliningrad@mfua.ru.

*Подробности в приемной комиссии.

