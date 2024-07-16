«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети

«МегаФон» показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй квартал текущего года.

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств.

По скорости мобильного интернета «МегаФон» подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит⁄с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит⁄с. 

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. «МегаФон» так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.


«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. «МегаФон» также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отмечает технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Лидирующие позиции «МегаФона» по скорости мобильного интернета подтверждаются исследованием и в Калининграде. Так, в городе медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года составила более 41 Мбит⁄с. Это самые высокие результаты среди всех операторов, определенные на основе 38 тысяч тестов абонентов. Компания добилась таких показателей благодаря непрерывному развитию сети в регионе – в 2024 году специалисты оператора построили и модернизировали около 50 объектов связи.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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