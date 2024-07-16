Посетите 21 июля праздник мороженого в парке аттракционов «Юность»

День мороженого 21 июля в парке аттракционов «Юность»!

Гости праздника окунутся в красочный мир мыльных пузырей, сделают незабываемые селфи с ростовыми куклами и
ходулистами, поучаствуют в играх, конкурсах и мастер-классах «Средневекового балагана», смогут получить мороженое в подарок за катание на аттракционах, а ярким аккордом развлекательной программы станет выступление кавер-группы «Диско Дяди».

На мероприятии «День мороженого» будут действовать две акции: акция «Аквагрим» и акция «Мороженое». Подробности акций указаны на сайте park-unost.ru.

Начало мероприятия в 14:00.

Вход свободный.

Парк аттракционов «Юность»:
Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 7675
Сайт: park-unost.ru
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Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте.
Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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