Наступила пора жарких скидок!

Залог прекрасного настроения — это отдых с комфортом: выбирайте себе хорошую палатку, в которой вы будете чувствовать себя как дома, а «Планета Спорт» позаботилась о выгоде:

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«Планета Спорт» предлагает широкий выбор разнообразных моделей палаток как для сольных походов, так и для всей семьи!





Чтобы наполнить дом на природе уютом и теплом, «Планета Спорт» предлагает большой выбор товаров для туризма, кемпинга и активного отдыха: спальные мешки, матрасы, коврики, технологичную посуду, мебель, рюкзаки и многое другое.

Туристическое снаряжение и аксессуары известного бренда Naturehike!

Naturehike — это снаряжение, которое сделает любой отдых на свежем воздухе легким и комфортным. Бренд завоевал доверие покупателей со всего мира благодаря высокому качеству и инновационному дизайну своих товаров для пеших прогулок, кемпинга, треккинга и продолжительных походов.

Выбрать товары Naturehike

Акция действительна с 15.07.2024 по 31.07.2024 включительно во всех магазинах сети «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут.

Подарочные сертификаты к оплате принимаются.

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