Наступила пора жарких скидок!

Залог прекрасного настроения — это отдых с комфортом: выбирайте себе хорошую палатку, в которой вы будете чувствовать себя как дома, а «Планета Спорт» позаботилась о выгоде:

С 15 по 31 июля скидки на все палатки от 30% до 50%!

 «Планета Спорт» предлагает широкий выбор разнообразных моделей палаток как для сольных походов, так и для всей семьи!

Выбрать палатку


Чтобы наполнить дом на природе уютом и теплом, «Планета Спорт» предлагает большой выбор товаров для туризма, кемпинга и активного отдыха: спальные мешки, матрасы, коврики, технологичную посуду, мебель, рюкзаки и многое другое. 

Выбрать товары для туризма

 

Туристическое снаряжение и аксессуары известного бренда Naturehike!

Naturehike — это снаряжение, которое сделает любой отдых на свежем воздухе легким и комфортным. Бренд завоевал доверие покупателей со всего мира благодаря высокому качеству и инновационному дизайну своих товаров для пеших прогулок, кемпинга, треккинга и продолжительных походов.

Выбрать товары Naturehike 

Акция действительна с 15.07.2024 по 31.07.2024 включительно во всех магазинах сети «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. 

Подарочные сертификаты к оплате принимаются.

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!

Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
planetasport.ru
Все филиалы
308
Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter