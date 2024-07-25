В Калининграде открылся музей-ресторан «Арт Депо»

В июле 2024 года для туристов и местных жителей Калининградской области открыл свои двери музей-ресторан «Арт Депо»! 

Разместившись на территории исторического квартала Понарт, «Арт Депо» является не только местом, где вы сможете насладиться изысканной кухней, но и увидеть диорамы, воссоздающие облик городов Калининградской области. Каждая деталь, каждый элемент диорамы выполнен с особым вниманием и любовью, погружая посетителей в атмосферу, где пересекается прошлое с настоящим.


Однако истинной изюминкой «Арт Депо» является нестандартный подход к обслуживанию гостей. По железной дороге, проложенной вдоль столов, к посетителям приезжает паровоз, доставляя на столы не только вкуснейшие закуски и напитки, но и порцию волшебства и незабываемого впечатления. Этот оригинальный способ подачи блюд придает «Арт Депо» особый шарм и делает посещение заведения по-настоящему запоминающимся.

«Арт-Депо» — это место, где искусство и гастрономия встречаются, чтобы удивить, вдохновить и порадовать гостей. Для детей предусмотрена детская комната, а для взрослых, предпочитающих более спокойный отдых и общение, — столы, стилизованные под купе. Это идеальное заведение для семейного отдыха, где каждый член семьи найдет занятие по душе, что гарантирует комфорт и удовольствие каждому, делая отдых по-настоящему незабываемым.

Калининград,  ул. Судостроительная, д.6
Телефон 8-963-295-74-95
Телеграм канал


Справка

Арт-Депо Музей-ресторан

г. Калининград, ул. Судостроительная, 6
+7 (963) 295 74 95
artdepo39.ru
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