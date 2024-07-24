«Светофор» на Дачной закрылся: приглашаем всех на Индустриальную

Магазины «Светофор» хорошо известны калининградцам, которые ценят свое время и умеют считать деньги. Ведь именно в этой сети можно совершать различные покупки в одном месте и по выгодным ценам. По стечению обстоятельств один из «Светофоров» — на улице Дачной — закрылся. Но не стоит грустить, ведь для покупателей этого магазина есть отличная альтернатива: «Светофор» на Индустриальной,2!

Все просто и быстро: выезжаете с Московского проспекта на Большую Окружную — и через считанные минуты вы уже у «Светофора» на Индустриальной. И все это без пробок и вынужденных остановок перед пешеходными переходами. Оставляете машину на просторной и вместительной парковке у магазина — и вперед за покупками!

Кстати, об акциях: как раз сейчас для покупателей действует заманчивое предложение: при покупке двух килограммов замороженной скумбрии вы платите только за килограмм — 258,57 р.*. В наличии большой ассортимент рыбной продукции, мясной гастрономии, овощей и фруктов.

Вот лишь несколько позиций, которые предлагает сегодня «Светофор» на Индустриальной, 2:

— Молоко ультрапастеризованное 2,5%, 1000 г, БЗМЖ, «Залесский Фермер» — 71,92 р.

— Сыр Моцарелла 45%, 125 г, БЗМЖ, «Залесский Фермер» — 69,84 р.

*- Сыр «Творожный Сливочный» 47%, 380 г, БЗМЖ, «Хохланд» — 207,37 р.

— Йогурт питьевой 2,5%, бутылка 290 г, БЗМЖ, «Залесский Фермер» — 43,51 р.

— Сметана «Степь родная» 20% ГОСТ, 800 г ведро, БЗМЖ, «Русмолоко» — 110,21 р.

Бакалея:

— Крупа гречневая 800 г — 40,55 р.

— Макаронные изделия с обогащающими добавками «Pasta Colorata» ТМ «Via Pasta», 800 г, — 114,62 р.

-Лапша домашняя яичная 1 кг — 91,08 р.

— Говядина тушеная в/с ГОСТ, 338 г, ж/б — 112,56 р.

— Кофе Monarch Kräftig натуральный раств. сублим., 270 г, «Якобс» — 519,00 р.

Также в широком ассортименте представлены товары для дачи и огорода и отдыха на природе, товары для детей, бытовая химия, мебель:

— Стимулятор роста «Корнерост» 50 г — 81,42 р.

— Средство от насекомых вредителей «Зеленое мыло» 1,5 л с распылителем — 120,13 р.

— «Раптор» спирали от комаров 20 шт. — 90,26р.

— Тент хозяйственный универсальный 4×4 м, плотность 60 г/м2 — 507,38 р.

— Вентилятор STM 16 (напольный) 16″ белый 1шт. — 1 360,07 р.

— Бассейн надувной 262*170*51 см — 2 107,52 р.

— Гигантская раскраска/виммельбух 16 стр. 47,5*30 см — 114,23 р.

— Самокат детский со светящимися колесами — 813,85 р.



При покупке товаров для дачи от 500 р. подарок — восстановитель почвы или ускоритель компостирования «Мечта червяка»*.

При покупке детского ассортимента от 500 р. — рюкзачок в подарок*.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!





Обращаем ваше внимание, что указанные цены и специальные предложения актуальны и специальные предложения только для супермаркета «Светофор» на Индустриальной, 2. Для вашего удобства он работает с 9 до 20 часов ежедневно, включая выходные дни. Перед магазином оборудована большая парковка для автомобилей. Также к нам можно добраться на автобусе № 24. Найти «Светофор» легко — 4-я Большая Окружная, ул. Индустриальная, 2

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* Кол-во товара ограничено. Срок действия с 25.07.2024 г. Акция действует до исчерпания товарного запаса акционного товара.