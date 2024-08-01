«Земский доктор» приглашает на День пациентов с проблемами памяти

Уважаемые жители Калининграда!
Медицинский центр «Земский доктор» рад сообщить о проведении специального Дня для пациентов с проблемами памяти. В рамках мероприятия наш невролог проведет прием для тех, кто столкнулся с нарушениями памяти.
Дата и время проведения:
8 августа 2024 года с 16:30 до 20:00
Место проведения:
Медицинский центр «Земский доктор» Адрес: ул. Космонавта Леонова, 74
Консультации проводятся как для самих пациентов, так и для их родственников, которые могут задать все интересующие вопросы и получить рекомендации по уходу и поддержке своих близких. Если пациенту сложно прийти лично, мы приглашаем родственников на прием, чтобы они могли поделиться информацией о состоянии пациента и получить профессиональные советы.
Что будет на приеме:
- Консультация с врачом-неврологом
- Оценка состояния памяти
- Рекомендации по дальнейшим шагам и лечению
- Поддержка и советы по уходу за близкими с нарушениями памяти
Прием ведет невролог нашей клиники — Левина Ольга Андреевна. Это специалист с современным подходом к диагностике и лечению нарушений памяти. Её свежий взгляд и использование новейших методик обеспечивают высокое качество медицинской помощи. Ольга Андреевна активно использует передовые технологии и последние достижения в неврологии, чтобы помочь каждому пациенту.
Как записаться:
Для участия в Дне пациентов с проблемами памяти необходимо предварительно записаться по телефону:
Мы ждем вас в нашем медицинском центре «Земский доктор». Позаботьтесь о здоровье своей памяти и памяти ваших близких!
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.