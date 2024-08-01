«Земский доктор» приглашает на День пациентов с проблемами памяти

Уважаемые жители Калининграда!

Медицинский центр «Земский доктор» рад сообщить о проведении специального Дня для пациентов с проблемами памяти. В рамках мероприятия наш невролог проведет прием для тех, кто столкнулся с нарушениями памяти.

Дата и время проведения:

8 августа 2024 года с 16:30 до 20:00

Место проведения:

Медицинский центр «Земский доктор» Адрес: ул. Космонавта Леонова, 74

День пациентов с проблемами памяти организован для пожилых людей и их родственников. Мы понимаем, как важно своевременно выявлять и корректировать проблемы памяти, поэтому предлагаем всем желающим пройти консультацию у нашего невролога.

Консультации проводятся как для самих пациентов, так и для их родственников, которые могут задать все интересующие вопросы и получить рекомендации по уходу и поддержке своих близких. Если пациенту сложно прийти лично, мы приглашаем родственников на прием, чтобы они могли поделиться информацией о состоянии пациента и получить профессиональные советы.

Что будет на приеме:

Консультация с врачом-неврологом

Оценка состояния памяти

Рекомендации по дальнейшим шагам и лечению

Поддержка и советы по уходу за близкими с нарушениями памяти

Кто ведет прием:

Прием ведет невролог нашей клиники — Левина Ольга Андреевна. Это специалист с современным подходом к диагностике и лечению нарушений памяти. Её свежий взгляд и использование новейших методик обеспечивают высокое качество медицинской помощи. Ольга Андреевна активно использует передовые технологии и последние достижения в неврологии, чтобы помочь каждому пациенту.

Как записаться:

Для участия в Дне пациентов с проблемами памяти необходимо предварительно записаться по телефону: 66-30-30. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем записаться заранее.

Мы ждем вас в нашем медицинском центре «Земский доктор». Позаботьтесь о здоровье своей памяти и памяти ваших близких!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.