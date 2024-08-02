«Яндекс 360» запускает прямые продажи цифровых продуктов для бизнеса в Беларуси

Компании из Беларуси получили возможность напрямую через вендора подключать любой тариф «Яндекс 360 для бизнеса», в том числе специальные пакеты с Трекером, Вики и Формами. Непосредственная коммуникация с поставщиком услуг – «Яндекс 360» – повысит эффективность взаимодействия между сторонами.

«Яндекс 360 для бизнеса» — это онлайн-офис для эффективной командной работы, которая включает 11 инструментов для коммуникаций, командного взаимодействия и постановки задач. С помощью «Яндекс 360 для бизнеса» можно организовать совместную работу как небольшой команды, так и крупной компании.  

Все сервисы объединены единой цифровой средой и связаны друг с другом, что позволяет настроить кросс-сценарии. Например, можно поставить задачу в Трекере, сразу же отправить уведомление о ней по Почте, затем назначить обсуждение проекта в Телемосте — запись о событии автоматически добавится в Календарь.

Ранее цифровые продукты для эффективной совместной работы «Яндекс 360 для бизнеса» были доступны на территории Беларуси только через партнеров. Теперь у белорусских клиентов будет возможность напрямую обращаться за технической поддержкой к команде сервиса и делиться пожеланиями по развитию сервисов.

«Яндекс 360» постепенно выводит продукты для бизнеса на новые рынки. Ранее благодаря партнёрам в Беларуси локальные компании получили возможность организовать совместную работу в удобном онлайн-офисе. Теперь у бизнеса появился дополнительный выбор: подключать продукт через партнёров и пользоваться их поддержкой или работать напрямую с «Яндекс 360 для бизнеса». Для нас непосредственное взаимодействие с клиентами из Беларуси — возможность получить больше обратной связи и учесть потребности пользователей», — подчеркнул Роман Королев, руководитель по продажам «Яндекс 360 для бизнеса».

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