В самой западной точке России выросли скорости мобильного интернета

Теперь на Балтийской косе Калининградской области сеть стала стабильнее, а мобильный интернет быстрее. При модернизации оборудования инженеры «МегаФона» использовали специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и запустили дополнительный слой 4G, что позволило увеличить скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с.

Балтийская коса – самая западная точка России и уникальный фортификационный музей под открытым небом, который ежегодно привлекает туристов со всей страны. Только за июнь 2024 года на «краю» страны побывали жители 60 регионов России. Особый интерес к западной границе проявляют жители восточных регионов страны: Хабаровского и Приморского края, Амурской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия). Рост туристического потока за последние полгода с Дальнего Востока составил 80%, показала big data «МегаФона».

Для поддержания стабильности мобильной сети и увеличения её емкости, инженеры оператора, используя среднечастотный дополнительный слой LTE, модернизировали сетевую инфраструктуру на берегу Балтийской косы. Этот диапазон характеризуется высокими скоростями мобильного интернета и дальнобойностью сигнала, а также отличным качеством соединения.

 

«С начала лета Балтийскую косу посетило уже более полумиллиона наших абонентов. Данная территория не только уникальный туристический объект, но и важнейший морской коридор для водных судов. Поэтому мы добавили локации новое техническое решение, готовое к кратному росту абонентской активности даже в дни и часы пиковой нагрузки», – прокомментировал улучшения директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.
Первым существенным испытанием для обновленной сети «МегаФона» стал День ВМФ, который отметили 28 июля. Центральным событием праздника является парад военно-морской техники, традиционно, привлекающий на набережную Балтийска большое количество зрителей. По данным аналитиков «МегаФона», в день ВМФ интернет-трафик с набережных взлетел на 20% по сравнению с обычным днем.

   

Справка

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8 800 550 05 00
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