Мегараспродажа: все велосипеды по супернизким ценам

Внимание, любители велосипедов! Мы рады объявить о нашей мегараспродаже, где абсолютно все велосипеды можно приобрести по невероятным ценам.

  • Скидки от 20% до 50%. От городских до горных, от детских до взрослых — у нас есть велосипед для каждого, на любой вкус и бюджет. Воспользуйтесь возможностью сэкономить и совершить выгодную покупку.

  • Огромный выбор. У нас есть все: от новейших моделей до винтажных сокровищ. Просмотрите наш сайт или посетите наши магазины лично, чтобы найти идеальный для себя велосипед.

Выбрать велосипед


  • Ограниченное предложение. Эта невероятная распродажа действует только с 29.07.2024 по 11.08.2024 включительно во всех магазинах сети «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. Велосипеды, скидка на которые 40% и более, продаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно — 490 руб. Предоплата за велосипеды не принимается, велосипеды не откладываются.

Успей насладиться летом с мегавыгодой!



А провeсти ТО вeлосипeда можно в любом удобном вeлосeрвисe:

— г. Калининград
ул. Александра Нeвского, 7-9, тел. 377-611
Совeтский пр-т, 39, тeл.337-277
ул. Инжeнeрная, 2, тeл. 97-12-40
Мира пр-т, 132, тeл. 97-12-41
ул. Горького, 162б, тeл. 97-12-20
ул. Батальная, 65а, тeл. 97-34-73

— г. Совeтск, ул. Побeды, 25, тeл. 97-12-51
— г. Зeлeноградск, ул. Потeмкина, 20в, тeл. 97-12-61
— г. Чeрняховск, ул. Калинина, 24, тeл. 97-12-71

Выбрать велосервис

Ещё больше акций и новостей у нас в ВК и Telegram: @planetasportplus

Сеть магазинов спортивных товаров «Планета Спорт»
+7 (4012) 388-897
Доставка ваших заказов!


Справка

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Советск, ул. Победы, 25
+7 (4012) 97 12 51
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Ленинский, 133
+7 (4012) 37 72 80
planetasport.ru

Планета Спорт сеть магазинов спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград, пр-т Советский, 39
+7 (4012) 37 72 60
planetasport.ru

Планета Спорт интернет-магазин спортивных товаров и веломастерких

г. Калининград,
+7 (4012) 38 88 97
planetasport.ru
Все филиалы
73
Реклама. ООО «Планета Спорт-Опт», ОГРН 1123926079694
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter