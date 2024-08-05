Мегараспродажа: все велосипеды по супернизким ценам

Внимание, любители велосипедов! Мы рады объявить о нашей мегараспродаже, где абсолютно все велосипеды можно приобрести по невероятным ценам.

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Ограниченное предложение. Эта невероятная распродажа действует только с 29.07.2024 по 11.08.2024 включительно во всех магазинах сети «Планета Спорт», в том числе в интернет-магазине. Скидка по акции не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями. Бонусы при совершении покупки не используются, но накопления идут. Велосипеды, скидка на которые 40% и более, продаются в коробке. Сборка оплачивается отдельно — 490 руб. Предоплата за велосипеды не принимается, велосипеды не откладываются.

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