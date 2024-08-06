11 августа пройдет «ЮноФест» в парке аттракционов «Юность»!

11 августа «ЮноФест» в парке аттракционов «Юность»! Большой, яркий и зажигательный фестиваль на весь день!

В дневной части «ЮноФеста» много интересного, захватывающего и музыкального: игровая программа, волшебное шоу иллюзиониста, шоу мыльных пузырей, мастер-классы «Средневековый балаган», шариковый бар и аквагрим для всех желающих. 

Начало в 13:00.


Продолжат «ЮноФест»  вечеринка под открытым небом с зажигательным и харизматичным DJ Kort и концерт кавер-группы «МЫсли вслух». 

Начало в 18:00, 6+.

Вход свободный.

Справка

Юность Парк аттракционов, крытый каток

г. Калининград, ул. Тельмана, 3
+7 981 456 76 75
+7 (4012) 97 33 44
park-unost.ru
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