Летний «Благопорт» прошел в «Балтии Молл»!

17 июля в активити-парке «Неопорт» прошло второе мероприятие в рамках проекта «Благопорт», которое собрало более 40 подопечных благотворительного центра «Верю в Чудо». Ребят ждала развлекательная программа от аниматоров парка, поход в кинотеатр на мультфильм «Три богатыря» 6+, а после просмотра — целый парк для веселья.

«Благопорт» — это совместная инициатива благотворительного центра «Верю в Чудо», активити-парка «Неопорт» и ТРЦ «Балтия Молл», направленная на поддержку детей с опытом социального сиротства и детей из семей в трудной жизненной ситуации.


«Мы продолжаем наши совместные мероприятия с „Верю в Чудо“ и рады снова видеть счастливые улыбки детей на „Благопорте“» — подчеркнул Юрий Владимирович Находкин, председатель наблюдательного совета компании «Гамма Инвест Групп».

«Искренне благодарим активити-парк „Неопорт“, „Балтию Молл“ и компанию „Гамма Инвест Групп“ за организацию большого праздника для наших подопечных, за их эмоции и радость! Это большое доброе дело, подарившее детям незабываемые впечатления, которые останутся ярким воспоминанием» — прокомментировала София Лагутинская, директор благотворительного центра «Верю в Чудо».
«Неопорт» выражает благодарность ТРЦ «Балтия Молл» за поддержку и помощь в организации праздника.


Справка

Балтия Молл торгово-развлекательный центр

г. Калининград, ш Приморское полукольцо, 2
baltia-mall.ru

Неопорт Активити-парк

г. Калининград, ш Приморское полукольцо, 2, ТРЦ Балтия Молл
+7 (4012) 30-33-04
+7 (4012) 30-33-05
www.neo-port.ru
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