«Клиника Эксперт»: лечение боли в день обращения

20 августа в диагностическом центре «МРТ-Эксперт» на ул. Стекольной, 48, состоится прием ведущего врача-невролога, нейрохирурга, члена мирового сообщества лечения болевых синдромов — Нагорного Валерия Николаевича.

Валерий Николаевич специализируется на лечении различных видов боли в спине, включая остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы. Он известен своим умением проводить качественные медикаментозные блокады, которые могут быть выполнены в день обращения при наличии соответствующих показаний.

Опыт Валерия Николаевича, приобретенный в ходе исследовательской программы по проблемам боли в университете Duke в США, а также прохождение высокотехнологических курсов по инновационным способам лечения боли, стажировки по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине и стажировки по лечению боли в Сингапуре, позволяют ему выполнять сложные манипуляции.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

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