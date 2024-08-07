«Клиника Эксперт»: лечение боли в день обращения

20 августа в диагностическом центре «МРТ-Эксперт» на ул. Стекольной, 48, состоится прием ведущего врача-невролога, нейрохирурга, члена мирового сообщества лечения болевых синдромов — Нагорного Валерия Николаевича.
Валерий Николаевич специализируется на лечении различных видов боли в спине, включая остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках и другие синдромы. Он известен своим умением проводить качественные медикаментозные блокады, которые могут быть выполнены в день обращения при наличии соответствующих показаний.
Опыт Валерия Николаевича, приобретенный в ходе исследовательской программы по проблемам боли в университете Duke в США, а также прохождение высокотехнологических курсов по инновационным способам лечения боли, стажировки по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине и стажировки по лечению боли в Сингапуре, позволяют ему выполнять сложные манипуляции.
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
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Калининград, ул. Cтекольная, 48
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