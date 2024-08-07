Телемост от «Яндекс 360» расширяет возможности для бизнеса

«Яндекс 360» представил масштабное обновление Телемоста — сервиса видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло до 500 человек. Это стало возможным благодаря переходу сервиса с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure

Одно из самых важных обновлений — увеличение количества участников на встречах в 12 раз. Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников в зависимости от тарифа «Яндекс 360 для бизнеса». Обновление особенно важно для B2B-сегмента: в крупном бизнесе в онлайн-встречах могут принимать участие сотни сотрудников. С сентября Телемост будет поддерживать встречи с участием до 1000 человек. Прямые трансляции, как и ранее, смогут собирать до 10 тысяч зрителей.

Также в Телемосте теперь доступна функция шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Это гарантирует, что все участники онлайн-встречи смогут видеть мельчайшие детали презентаций и таблиц. Дополнительно улучшено качество шумоподавления и добавлена цветовая индикация говорящего.

Телемост уже объединяет все самые ключевые функции для организации качественных видеоконференций и встреч: чат для участников, возможность для администратора встречи управлять камерами и микрофонами собеседников, модерацию, запись встреч с сохранением файлов, интеграцию с календарем и многое другое. В планах — внедрение более гибких настроек встречи (комнаты ожидания, новые функции для организаторов и соорганизаторов), возможность подключаться к встречам из переговорных комнат с оборудованием Cisco, Poly и Huawei по протоколу SIP (Session Initiation Protocol) и другие.

93
Реклама. ООО «Яндекс», ИНН 7736207543
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter