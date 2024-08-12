Подарки всем: Альфа-трак с призами посетил Калининградскую область

Фирменный Альфа-трак побывал в Калининграде, Светлом, Черняховске, Советске, Гурьевске и Зеленоградске.

В специальной акции от Альфа-Банка с розыгрышем призов смогли принять участие все желающие. Каждый гость мероприятия получил коллекционный мерч.

Также Альфа-Банк разыгрывал денежные призы по пять и десять тысяч рублей.


Региональный управляющий Альфа-Банка по Калининградской области Александр Красненков подчеркнул, что в каждом из городов банк включается в спонсорские проекты.

«Банк поддерживает городские праздники и социальные проекты, и Альфа-трак – одна из таких активностей», – отметил Александр Красненков.

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