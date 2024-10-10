Гусев обзавелся быстрым мобильным интернетом

Более 30 тысяч жителей Гусевского района Калининградской области получили доступ к более высоким мобильным скоростям. «МегаФон» модернизировал сеть в самом Гусеве и построил новые объекты связи в шести деревнях района, что позволило расширить емкость сети и разогнать мобильный интернет до 80 Мбит/с.

В этом году специалисты оператора усилили сеть в Гусеве — центре одноименного района Калининградской области, модернизировав базовые станции в жилых кварталах и центральной части города, а также построив новые телеком-объекты в районах исторической и малоэтажной застройки на юге поселения. Это позволило увеличить емкость мобильной сети в интернет-активных локациях.

Кроме того, связисты запустили новые базовые станции в поселках Гусевского района, задействовав слои 2G и LTE в низко- и среднечастотном диапазонах. Радиосигнал в такой конфигурации обеспечивает качественную голосовую связь и скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Оценить новые скорости и стабильность сигнала при разговорах могут жители поселков Брянское, Калининское, Маяковское, Ольховатка, Поддубы и Фурманово.

«В этом году трафик в Калининградской области вырос на 20-25 % по сравнению с предыдущим годом. Поэтому мы ведем масштабную работу по улучшению нашей сети в регионе. Так, после проведенных работ по модернизации оборудования в Гусевском районе местные жители получили качественную мобильную связь и широкий доступ к технологии VoLTE. Благодаря ей можно одновременно общаться по телефону и использовать интернет. Как отмечают наши аналитики, уже 65 % жителей Гусевского района совершают звонки с помощью этой технологии», — сказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

«МегаФон» продолжает работать над улучшением сети в Калининградской области. С начала года жители более 50 населенных пунктов области получили доступ к более высоким мобильным скоростям.