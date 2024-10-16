Осенние новинки в «Ростерхит»: согревайся со вкусом!

Калининградская сеть «Ростерхит» славится тем, что никогда не останавливается на достигнутом и пребывает в неустанном поиске новых вкусов для своих гостей. Традиционно смена каждого сезона не обходится без «мозгового штурма» бренд-шефа сети, который добавляет в меню блюда и напитки, способные удовлетворить запросы даже самых требовательных гурманов. Эта осень, конечно же, не стала исключением: «Ростерхит» представляет горячее трио сезонных новинок!

Любителям сытно и вкусно поесть настоятельно рекомендуем попробовать новый ростер «Пепперони». Тонкая пшеничная тортилья, запеченная с моцареллой, пикантной пепперони и фирменным либо итальянским — на выбор — соусом — это не просто банальный перекус на ходу, а настоящее гастрономическое путешествие! Сливочный вкус тающей во рту моцареллы полностью раскрывается при запекании, а секрет успеха фирменной пепперони в том, что готовится она по уникальному рецепту специально для сети «Ростерхит» из отборного мяса с добавлением ароматных специй. Ростер «Пепперони» — это идеальный баланс нежного, пикантного и согревающего, а заодно и прекрасная альтернатива любимой многими популярной пицце с одноименным названием. Этот ростер идеально подойдет для сытного перекуса в любое время суток. Уверены на все сто: стоит попробовать его хоть раз — и вам обязательно захочется вновь насладиться этим ярким пикантным вкусом!


Достойную «компанию» новому ростеру составят еще два потенциальных хита осеннего меню. Хотите добавить в свою жизнь немного тепла и сладости? Тогда «Латте Ириска» — идеальный выбор! Отборная арабика раскроет бодрящий и насыщенный вкус настоящего кофе. Взбитое молоко придаст напитку мягкую и нежную текстуру. А сливочный сироп добавит ту самую волшебную сладость, которая на несколько мгновений вернет вас в детство и подарит прекрасное настроение даже в пасмурные будни. «Латте Ириска» согреет вас этой осенью и поможет получить заряд позитива.


Завершает топ сезонных новинок сети «Ростерхит» любимый многими «Глинтвейн», приготовленный, само собой, по особому рецепту. Осень — самое время взбодрить себя ароматами корицы, гвоздики и мускатного ореха. Все эти специи собраны в новом согревающем напитке от «Ростерхит». А фруктово-ягодные ноты, яркие и насыщенные, сделают фирменный глинтвейн еще более вкусным и изысканным. При этом напиток безалкогольный, а значит — подходит для всех! Глинтвейн от «Ростерхит» — идеальный выбор для прогулок в осеннем парке, уютных вечеров с друзьями или просто для того, чтобы согреться в сезон дождей и ветров на Балтике.


Приходите в «Ростерхит» и порадуйте себя новыми вкусами этой осени!

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г. Калининград, ул. Горького, 152
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