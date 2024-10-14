В Калининграде проведет прием невролог, нейрохирург Валерий Нагорный

28 октября и 5 ноября «Клинику Эксперт» посетит Валерий НиколаевичНагорный. Ведущий врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов.

Валерий Николаевич специализируется на лечении различных видов боли в спине и суставах, включая остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках, неврозы, невралгии и другие синдромы.

Врач известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады.

На приеме в случае необходимости и при наличии показаний проводятся безболезненные инъекции противовоспалительных препаратов длительного действия под рентген-контролем.

Стоит отметить, что опыт доктора позволяет выполнять такие сложные манипуляции: за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.

А также помимо блокад Валерий Николаевич выполняет радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Данная процедура относится к малоинвазивному вмешательству и не требует госпитализации.

Показания к процедуре:

— Боль в спине

— Боль в шейном отделе позвоночника

— Боль в грудном отделе позвоночника

— Невралгия затылочного нерва (затылочная невралгия)

— Головные боли

Преимущества метода:

— Облегчение боли

— Вы сможете снизить дозу или вообще отказаться от обезболивающих препаратов

— Быстрое восстановление

— Вам не потребуется операция

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники

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