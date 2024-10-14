В Калининграде проведет прием невролог, нейрохирург Валерий Нагорный

28 октября и 5 ноября «Клинику Эксперт» посетит Валерий НиколаевичНагорный. Ведущий врач-невролог, нейрохирург, член мирового сообщества лечения болевых синдромов.
Валерий Николаевич специализируется на лечении различных видов боли в спине и суставах, включая остеохондроз, миозит, боль в межпозвонковых дисках, неврозы, невралгии и другие синдромы.
Врач известен своим умением делать качественные медикаментозные блокады.
На приеме в случае необходимости и при наличии показаний проводятся безболезненные инъекции противовоспалительных препаратов длительного действия под рентген-контролем.
Стоит отметить, что опыт доктора позволяет выполнять такие сложные манипуляции: за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США. Также в Штатах он прошёл высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли, проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.
А также помимо блокад Валерий Николаевич выполняет радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Данная процедура относится к малоинвазивному вмешательству и не требует госпитализации.
Показания к процедуре:
— Боль в спине
— Боль в шейном отделе позвоночника
— Боль в грудном отделе позвоночника
— Невралгия затылочного нерва (затылочная невралгия)
— Головные боли
Преимущества метода:
— Облегчение боли
— Вы сможете снизить дозу или вообще отказаться от обезболивающих препаратов
— Быстрое восстановление
— Вам не потребуется операция
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
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