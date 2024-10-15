Удовольствие в звуке: Филипп Чижевский дирижирует Questa Musica в Соборе

Ждали — и дождались: 25 октября в Кафедральном соборе впервые выступит Questa Musica во главе с одним из самых харизматичных дирижеров современности — Филиппом Чижевским. Запредельно красивые партитуры Пуленка и Элгара оркестр исполнит с Мансуром Юсуповым. Магию в музыке откроет Ярослав Тимофеев.


Второй международный фестиваль органистов не мог завершиться иначе — только совершенной фантастикой. Двукратный лауреат «Золотой маски» Филипп Чижевский летит на остров Канта с собственным ансамблем, известным с 2008 года.

Литанию Черной Рокамадурской Богоматери для 12 женских голосов и органа Франсиса Пуленка готовы представить музыканты. Также — его Концерт для струнных, литавр и органа и «Sospiri» Эдварда Элгара — четыре минуты безупречного звучания струнных инструментов. Такое изумительное «собрание сочинений» в одной программе — редкость, но мы помним: Собор существует в собственных музыкальных координатах.

Сориентирует в них музыковед, критик и пианист OQJAV Ярослав Тимофеев. 36-летний редактор журнала более чем с 90-летней историей расскажет, почему в этой музыке слышна не только красота, но и внутренние трансформации ее создателей — кардинально противоположные.


Звуковые исповеди

Ярослав Тимофеев, музыковед:
— Классик английской музыки Эдвард Элгар был крещен и воспитан в католической вере. В 43 года, после провальной премьеры духовной оратории «Сон Геронтия», он сказал: «Однажды я позволил своему сердцу открыться — теперь оно закрыто для любого религиозного чувства».

Французский композитор Франсис Пуленк тоже рос в набожной семье и тоже, повзрослев, отошел от веры. В 1936 году в автокатастрофе погиб его друг. В растерянности и в поиске утешения Пуленк отправился в городок Рокамадур, где в часовне Нотр-Дам до сих пор хранится древняя статуя Богоматери с лицом черного цвета, — и там неожиданно для себя вновь обрел «веру своего детства». В тот же вечер он сел писать «Литании черной Богоматери», а вскоре закончил и Органный концерт, который кратко охарактеризовал так: «Пуленк на пути в монастырь».

В жизни европейского человека ХХ и XXI столетий пути, ведущие к храму, как и от храма, неисповедимы. Иногда они могут оказаться даже важнее конечной цели. На этих дорогах человек порой находит веру, порой — себя самого, а если путь совершает композитор, — то и музыку.

Те, кто придет в храм на острове Канта 25 октября, услышат звуковые исповеди Пуленка и Элгара — и, возможно, на обратном пути ощутят себя чуть-чуть другими.
Билеты — на сайте Кафедрального собора. Осторожно: можно не успеть.

6+. Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный Собор». 236022, Калининград, Нарвская, 56. ОГРН 1023900597720

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