«Вкусно — и точка»: открыт набор работников

«Вкусно — и точка» приглашает сотрудников.
- Принимать гостей и дарить им качественный сервис в зале и на кассе
- Готовить блюда из нашего меню
- Поддерживать зал в чистом и красивом виде, а гостей — в прекрасном настроении!
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Гарантированный доход, выплаты 2 раза в месяц, никаких штрафов!
- Несколько видов премий, доплаты и компенсации, бонус «Приведи друга»
- Медицинская книжка, обеды и униформа полностью за наш счёт!
- Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 15 лет
- Опыт не требуется
Сотрудник ночной смены предприятия «Вкусно — и точка»
В дружной команде «Вкусно — и точка» вы будете:
- Проводить плановую профилактику кухонного оборудования, осуществлять его мойку и дезинфекцию
- Осуществлять уборку помещений предприятия, в том числе связанную с передвижением/переносом оборудования и мебели
- Официальное трудоустройство с первого дня
- Гарантированный доход, выплаты 2 раза в месяц, никаких штрафов!
- Несколько видов премий, доплаты и компенсации, бонус «Приведи друга»
- Медицинская книжка, обеды и униформа полностью за наш счёт!
- Оплачиваемые больничные листы и отпуска, в том числе учебные
- Наличие документов, необходимых для трудоустройства по ТК РФ
- Возраст от 18 лет
- Опыт не требуется
- Готовность к работе с физической нагрузкой
Переходите по ссылке и заполняйте анкету: Работа — и точка (rabotaitochka.ru).