«МегаФон» подключил 18 регионов к домашнему интернету

Жители еще 18 регионов России смогут сэкономить до 45% за счет приобретения комплексной услуги от «МегаФона», включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь. Это стало возможно благодаря расширению партнерства между мобильным оператором и компанией «Ростелеком» в рамках FVNO-модели, реализуемой «МегаФоном».

Партнерство операторов расширилось за счет восемнадцати регионов, расположенных в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» на этих территориях смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ. Расширение линейки услуг позволит клиентам «МегаФона» почти на 45% сократить суммарные затраты, которые они несут как на мобильную связь, так и на проводной интернет.

Кроме того, пакетное приобретение позволит существенно упростить управление расходами для клиента, так как все услуги (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

Новая услуга для жителей этих регионов стала доступна в результате расширения FVNO-модели, реализованной «МегаФоном» на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO — предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнёров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

В рамках партнерства между операторами, «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а «МегаФон» предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов.





Решение включает в себя не только расширение проекта на огромное количество новых клиентов, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых «МегаФон» совместно с «Ростелекомом» выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через кол-центр, в личном кабинете и так далее).

Первый проект по FVNO-модели был запущен «МегаФоном» в 2020 году в Астрахани. В настоящее время компания предлагает конвергентные тарифы на основе своей сети широкополосного доступа в 17 регионах. Также «МегаФон» активно сотрудничает с другими операторами рынка. Учитывая дополнительные субъекты РФ, где реализован совместный проект с «Ростелекомом», «МегаФон» значительно увеличил своё присутствие на рынке домашнего интернета, охватив 54 региона.

«„МегаФон“ — лидер по покрытию сети мобильного интернета в России. И сейчас наша основная задача — сделать доступной услугу домашнего интернета для наших клиентов по всей территории страны. Партнерство с „Ростелекомом“, обладающим наиболее развитой инфраструктурой среди всех федеральных интернет-провайдеров, позволяет нам рассчитывать на успешную реализацию проекта», — говорит директор департамента по продуктам B2C МегаФона Андрей Егоров.