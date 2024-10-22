«Навстречу мечте!»: в Калининграде прошёл всероссийский Морской фестиваль наук

«Навстречу открытиям!» — под таким девизом с 8 по 9 октября в Музее мирового океана в Калининграде впервые проходил всероссийский Морской фестиваль наук. 

Участниками фестиваля стали студенты Калининградского государственного технического университета и курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Мероприятие объединило на площадках музея более 400 молодых людей, увлечённых наукой и морем.

Морской фестиваль науки — это масштабный научно-образовательный проект, инициированный студенческим научным обществом Калининградского государственного технического университета при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ, направленного на поддержку студенческих научных сообществ. Цель фестиваля — повысить интерес молодёжи к научной деятельности и познакомить её с современными достижениями в области морских исследований.



В течение двух дней участники смогли посетить научно-популярные лекции, мастер-классы, встречи с молодыми учёными и более десяти экскурсий по экспозициям Музея Мирового океана.

Одним из ключевых событий стала лекция «Море и люди» от учёного-исследователя Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Лейлы Башировой. Она поделилась захватывающими историями о морских экспедициях, в которых принимала участие, рассказала о трудностях и радостях работы на научном судне, подчеркнув, что море — это не просто водная стихия, но и мир, полный загадок и открытий.


В конференц-зале музея состоялась встреча в формате паблик-ток «Профпримерка», где молодые учёные Калининградского государственного технического университета — Дарья Кугучева, Александр Меньшенин и Анастасия Кочина — поделились своими историями успеха и опытом погружения в науку. Они рассказали о победах в научных конкурсах и грантах, а также о том, как увлечение наукой стало делом их жизни.

После образовательной программы студенты приняли участие в 13 экскурсиях по экспозициям музея, посвящённым истории исследования и природе океана, геологии и гидрологии. Они изучили мир морской биологии и современные методы исследования океана, узнали о самых отдалённых и загадочных уголках подводного мира.


Курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, будущие мореходы, совершили экскурсии по музейным судам «Витязь» и плавучему маяку «Ирбенский». Они побывали на капитанском мостике, почувствовали себя в роли капитана, посетили машинное отделение и изучили его старинный двигатель, заглянули в радиорубку. Эта практическая часть позволила им прикоснуться к истории мореплавания и ощутить реальный дух морских путешествий.

Заключительным мероприятием фестиваля стала всероссийская студенческая онлайн-конференция. В ней приняли участие студенты и курсанты вузов Федерального агентства по рыболовству РФ: Калининградского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота, представители отраслевых вузов ФАР из Астрахани, Петропавловска-Камчатского и Керчи, а также студенты Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.



Морской фестиваль науки в Музее Мирового океана стал значимым событием для молодёжи Калининграда. Он открыл двери в мир науки и исследований, показал перспективы, которые открываются перед теми, кто выбирает путь моря. Мероприятие способствовало повышению интереса студентов к научной деятельности и профессиям, связанным с морем, вдохновляя их на новые открытия и достижения.


Мероприятие проведено в рамках реализации субсидии из федерального бюджета, предназначенной для образовательных организаций высшего образования и направленной на поддержку студенческих научных сообществ.

Справка

Калининградский государственный технический университет (КГТУ) главный учебный корпус

г. Калининград, пр-т Советский, 1
+7 (4012) 99 59 01
www.klgtu.ru
19
Реклама. ФГБОУ ВО КГТУ, ИНН 3904014891
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter