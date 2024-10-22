«Навстречу мечте!»: в Калининграде прошёл всероссийский Морской фестиваль наук

«Навстречу открытиям!» — под таким девизом с 8 по 9 октября в Музее мирового океана в Калининграде впервые проходил всероссийский Морской фестиваль наук.

Участниками фестиваля стали студенты Калининградского государственного технического университета и курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Мероприятие объединило на площадках музея более 400 молодых людей, увлечённых наукой и морем.

Морской фестиваль науки — это масштабный научно-образовательный проект, инициированный студенческим научным обществом Калининградского государственного технического университета при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ, направленного на поддержку студенческих научных сообществ. Цель фестиваля — повысить интерес молодёжи к научной деятельности и познакомить её с современными достижениями в области морских исследований.







В течение двух дней участники смогли посетить научно-популярные лекции, мастер-классы, встречи с молодыми учёными и более десяти экскурсий по экспозициям Музея Мирового океана.

Одним из ключевых событий стала лекция «Море и люди» от учёного-исследователя Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Лейлы Башировой. Она поделилась захватывающими историями о морских экспедициях, в которых принимала участие, рассказала о трудностях и радостях работы на научном судне, подчеркнув, что море — это не просто водная стихия, но и мир, полный загадок и открытий.

В конференц-зале музея состоялась встреча в формате паблик-ток «Профпримерка», где молодые учёные Калининградского государственного технического университета — Дарья Кугучева, Александр Меньшенин и Анастасия Кочина — поделились своими историями успеха и опытом погружения в науку. Они рассказали о победах в научных конкурсах и грантах, а также о том, как увлечение наукой стало делом их жизни.

После образовательной программы студенты приняли участие в 13 экскурсиях по экспозициям музея, посвящённым истории исследования и природе океана, геологии и гидрологии. Они изучили мир морской биологии и современные методы исследования океана, узнали о самых отдалённых и загадочных уголках подводного мира.

Курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, будущие мореходы, совершили экскурсии по музейным судам «Витязь» и плавучему маяку «Ирбенский». Они побывали на капитанском мостике, почувствовали себя в роли капитана, посетили машинное отделение и изучили его старинный двигатель, заглянули в радиорубку. Эта практическая часть позволила им прикоснуться к истории мореплавания и ощутить реальный дух морских путешествий.

Заключительным мероприятием фестиваля стала всероссийская студенческая онлайн-конференция. В ней приняли участие студенты и курсанты вузов Федерального агентства по рыболовству РФ: Калининградского государственного технического университета, Балтийской академии рыбопромыслового флота, представители отраслевых вузов ФАР из Астрахани, Петропавловска-Камчатского и Керчи, а также студенты Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.







Морской фестиваль науки в Музее Мирового океана стал значимым событием для молодёжи Калининграда. Он открыл двери в мир науки и исследований, показал перспективы, которые открываются перед теми, кто выбирает путь моря. Мероприятие способствовало повышению интереса студентов к научной деятельности и профессиям, связанным с морем, вдохновляя их на новые открытия и достижения.

Мероприятие проведено в рамках реализации субсидии из федерального бюджета, предназначенной для образовательных организаций высшего образования и направленной на поддержку студенческих научных сообществ.