Салон «Випарт»: скидки до 30% на подоконники из долговечных HPL-панелей

Почему HPL-панели сегодня выбирают для ремонта профессиональные дизайнеры и требовательные покупатели? Насколько они долговечны и функциональны и где купить их со скидкой? Разбираемся в этой статье!

Мир дизайна постоянно меняется, и сегодня на пике популярности — гармоничное сочетание роскоши и функциональности. «Випарт» — это салон, где вы найдете воплощение этой тенденции: роскошный итальянский мрамор и функциональные HPL-панели, из которых в салоне изготавливаются подоконники, обрамления дверных проемов, стеновые панели для внутренних интерьеров и облицовки фасадов, столешницы для ванных комнат и кухонь. Например, в салоне «Випарт» можно заказать столешницу из HPL-панелей толщиной 12 мм, в то время как стандартная толщина столешницы для кухни — 38 мм.

Акция! До 30 ноября в салоне «Випарт» скидки до 30% на подоконники из HPL-панелей!

Рассказываем о каждом из материалов более подробно!

HPL-панели: стиль и прочность в одном решении.

HPL-панели — это современный материал, который подходит для создания стильных и функциональных интерьеров, не только в комнатах, гостиных и на кухнях, но и в помещениях с повышенной влажностью: ваннах, душевых, бассейнах! HPL-панели прочны и долговечны, устойчивы к влаге и температурным перепадам, просты в уходе, а также обладают широким спектром цветов и текстур. Именно поэтому этот материал быстро набрал популярность по всему миру и зарекомендовал себя в профессиональной среде. В салоне «Випарт» HPL-панели таких известных мировых производителей, как DUROPAL, FUNDERMAX, Greenlam — всегда в наличии! А это значит, что вам не нужно будет ждать несколько недель или даже месяцев и приступить к ремонту вы сможете в кратчайшие сроки.

Итальянский мрамор: вечная красота в каждой детали


Итальянский мрамор — это не просто строительный материал, это символ престижа, изящества и долговечности. Салон «Випарт» предлагает вам широкий выбор видов мрамора: от классических белых и черных до неожиданных цветовых решений.

Белый мрамор: символ чистоты, элегантности и свежести. Он подходит для создания просторных, воздушных и ярких интерьеров. Темный мрамор: воплощение роскоши и стиля. Он придаст интерьеру глубину и таинственность, подчеркивая его изящество и эксклюзивность. Неожиданные цветовые решения придадут интерьеру индивидуальность и выразительность!


В салоне представлен большой выбор цветов и фактур HPL-панелей и итальянского мрамора. Увидев и пощупав эти материалы вживую, вы сможете совершенно по-другому представить ваш будущим дом! «Стиль. Дизайн. Интерьер». Именно в этих трех словах заключается философия салона «Випарт». Компания создает стильные и уютные элементы интерьера, которые сочетают в себе роскошь и функциональность. И эти решения никого не оставят равнодушным!

Все подробности в салоне «Випарт».
Акция действует с 10.10.24 по 30.11.24.

*Ламинат высокого давления


Справка

Випарт Стиль. Дизайн. Интерьер.

г. Калининград, ул. Пролетарская, 15
+7 (4012) 39 80 86
wipart.ru
36
Реклама. ООО «Дверца». ИНН 3907042287.
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter