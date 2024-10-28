Салон «Випарт»: скидки до 30% на подоконники из долговечных HPL-панелей

Почему HPL-панели сегодня выбирают для ремонта профессиональные дизайнеры и требовательные покупатели? Насколько они долговечны и функциональны и где купить их со скидкой? Разбираемся в этой статье!

Мир дизайна постоянно меняется, и сегодня на пике популярности — гармоничное сочетание роскоши и функциональности. «Випарт» — это салон, где вы найдете воплощение этой тенденции: роскошный итальянский мрамор и функциональные HPL-панели, из которых в салоне изготавливаются подоконники, обрамления дверных проемов, стеновые панели для внутренних интерьеров и облицовки фасадов, столешницы для ванных комнат и кухонь. Например, в салоне «Випарт» можно заказать столешницу из HPL-панелей толщиной 12 мм, в то время как стандартная толщина столешницы для кухни — 38 мм.

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HPL-панели: стиль и прочность в одном решении.

HPL-панели — это современный материал, который подходит для создания стильных и функциональных интерьеров, не только в комнатах, гостиных и на кухнях, но и в помещениях с повышенной влажностью: ваннах, душевых, бассейнах! HPL-панели прочны и долговечны, устойчивы к влаге и температурным перепадам, просты в уходе, а также обладают широким спектром цветов и текстур. Именно поэтому этот материал быстро набрал популярность по всему миру и зарекомендовал себя в профессиональной среде. В салоне «Випарт» HPL-панели таких известных мировых производителей, как DUROPAL, FUNDERMAX, Greenlam — всегда в наличии! А это значит, что вам не нужно будет ждать несколько недель или даже месяцев и приступить к ремонту вы сможете в кратчайшие сроки.

Итальянский мрамор: вечная красота в каждой детали





Итальянский мрамор — это не просто строительный материал, это символ престижа, изящества и долговечности. Салон «Випарт» предлагает вам широкий выбор видов мрамора: от классических белых и черных до неожиданных цветовых решений.

Белый мрамор: символ чистоты, элегантности и свежести. Он подходит для создания просторных, воздушных и ярких интерьеров. Темный мрамор: воплощение роскоши и стиля. Он придаст интерьеру глубину и таинственность, подчеркивая его изящество и эксклюзивность. Неожиданные цветовые решения придадут интерьеру индивидуальность и выразительность!





В салоне представлен большой выбор цветов и фактур HPL-панелей и итальянского мрамора. Увидев и пощупав эти материалы вживую, вы сможете совершенно по-другому представить ваш будущим дом! «Стиль. Дизайн. Интерьер». Именно в этих трех словах заключается философия салона «Випарт». Компания создает стильные и уютные элементы интерьера, которые сочетают в себе роскошь и функциональность. И эти решения никого не оставят равнодушным!

Все подробности в салоне «Випарт».

Акция действует с 10.10.24 по 30.11.24.

*Ламинат высокого давления