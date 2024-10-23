Сбер представил интересные проекты на рынке недвижимости Калининграда

Сбер организовал пресс-тур по перспективным новостройкам Калининградской области, которые финансирует банк. Журналисты и риэлторы смогли познакомиться с новыми объектами на местах, узнали, почему вкладываться в них безопасно и какие ипотечные программы готов сегодня предложить Сбер клиентам и застройщикам.

ЖК «Легенды Девау»*

Жилой комплекс «Легенды Девау» возводит в Калининграде на ул. Пригородной строительная компания МПК. Он получил своё название от одноимённого аэродрома, на месте которого появится ландшафтный тематический парк с образовательно-спортивным кластером. Это даст возможность новоселам жить в одном из самых современных и благоустроенных городских районов.

Проект ЖК включает четыре десятиэтажных кирпичных дома комфорт-класса на 1920 квартир. В комплексе предусмотрены автономное газовое отопление, подземный паркинг, коммерческие и административные помещения, а также кладовки для хранения вещей.

Будущих жильцов ждут предчистовая отделка и панорамные виды на город и парк. Площадь квартир составит от 30 до 80 м². Стоимость квадратного метра в настоящее время — от 120 тыс. рублей, всей квартиры — от 4 до 13 млн. На территории комплекса запланированы прогулочные зоны, детские площадки в стиле авиагородка, спортивные площадки и беседки для отдыха взрослых. Сдать первый дом планируют в 2027 году.

ЖК «Кислород»**

Жилой квартал комфорт-класса «Кислород» находится в Малом Васильково, в 20 минутах езды от побережья Балтийского моря, и сочетает в себе городской комфорт и спокойствие загородной жизни. Проект строительной компании «ДомИнвест» включает 20 четырёхэтажных домов с 420 квартирами площадью от 32 до 108 м². Особенной популярностью пользуются квартиры на первых этажах с террасами.

Дома оснащены автономным отоплением. Квартиры сдаются в сером ключе с установленными тёплыми водяными полами. У ЖК есть своя 120-метровая скважина с артезианской водой с низким содержанием железа. Территория комплекса полностью огорожена, ведётся видеонаблюдение. Для детей обустроены две современные площадки с различным инвентарём. Проектом предусмотрено 380 парковочных мест.

Для хранения велосипедов и других вещей можно использовать наземные и подвальные кладовые. На заднем дворе расположены огороженная зона для выгула и дрессировки собак, а также три мангальные зоны.

ЖК «Мой город»***

Жилой квартал бизнес-класса «Мой город» возводит на Советском проспекте, 50 компания «Центрфорвардстрой». Это одна из немногих доступных на сегодняшний день локаций для строительства жилья в центральной части города. Квартал будет состоять из четырёх многоквартирных домов от 8 до 10 этажей, один из которых выделен исключительно под студии. Застройщик предлагает большой спектр планировок и широкий диапазон цен. Стоимость квадратного метра в настоящее время — от 140 тыс. рублей.

Территория комплекса — это «город в городе»: всё необходимое будет в шаговой доступности. Застройщик планирует реализовать концепцию двора без машин. Для этого предусмотрен подземный паркинг и гостевые парковочные места по периметру комплекса.

Проект разработан по индивидуальной дизайнерской концепции благоустройства. Были выбраны достаточно непростые решения: вентилируемые фасады и отделка мест общего пользования с использованием современных дорогостоящих материалов. На территории комплекса появятся «Аллея поэтов», малые архитектурные формы, скамейки и клумбы.

Особое внимание уделяется и коммерческим помещениям. Специальная служба привлекает к аренде организации, которые будут полезны для внутренней инфраструктуры комплекса: детские развивающие студии, кафе, прачечную, брендовые продуктовые магазины.

Почему стоит выбирать проекты, финансируемые Сбером?

Перед тем, как взять ЖК на проектное финансирование, Сбер всегда проводит строительную экспертизу. Проверяется исходная разрешительная документация, выполнение градостроительных норм и предельных параметров. Сбер ведёт проект от начала реализации до ввода в эксплуатацию, проводит ежемесячные и ежеквартальные мониторинги. Каждая выдача кредитных средств проходит через контроль банка. Проверяется целевое назначение каждого платежа. При таком уровне контроля ситуация, при которой объект не будет достроен, просто невозможна.

Ипотечные программы

Не секрет, что большинство клиентов для приобретения недвижимости используют ипотечные программы. Ставки за последние месяцы существенно выросли, но выход есть, уверены в Сбере. На сегодняшний день остаётся несколько доступных базовых программ, которыми может воспользоваться каждый клиент.

Траншевая ипотека

Траншевая ипотека подразумевает, что клиент берёт не всю сумму кредита сразу, а делит её на два транша. На протяжении строительства ежемесячный платёж и проценты за кредит вносятся только с первой его части. Второй транш выдаётся перед вводом дома в эксплуатацию. Это позволяет сделать платёж в три — четыре раза ниже, чем при стандартной ипотеке.

Субсидирование от застройщика

Застройщики могут снижать ипотечную ставку для клиентов на весь срок кредита. Также субсидирование доступно на короткие сроки — ставка на этот период будет ниже, потом станет стандартной.

Комбо-ипотека

Программа позволяет включить в ипотеку сразу три объекта. В «наборе» обязательно должна быть квартира. Добавить можно кладовку и машиноместо.

Как Сбер может помочь застройщикам сделать объекты более привлекательными?

Сбер успешно реализует проекты умных квартир, домов и гостиниц по всей стране. Система позволяет управлять сотнями устройств мировых производителей в одном мобильном приложении, с экрана ТВ или голосом из любой комнаты. Внедрить «Умный дом» можно как на этапе строительства, так и после его завершения — с помощью специальных датчиков. Продвинутые застройщики предлагают клиентам квартиры, уже оснащённые основными элементами системы. Затем владельцы смогут подключить к ней любую необходимую технику.

* ЖК «Легенды Девау»: застройщик ООО СЗ Гагаринский (группа компаний СК МПК), проектная декларация

** ЖК «Кислород»: застройщик ООО СЗ КВАРТАЛ О2, проектная декларация 1, проектная декларация 2

*** ЖК «Мой город», застройщик ООО СЗ ЦЕНТРФОРВАРДСТРОЙ, проектная декларация 1, декларация 2

Фото: Михеев Даниил