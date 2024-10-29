Скрытые возможности видеонаблюдения: как обычные камеры решают необычные задачи

Современное видеонаблюдение настолько же далеко ушло от того, каким оно было вначале, насколько мобильный телефон превзошёл стационарный дисковый. Когда-то использовавшееся сугубо для записи и расследования пост-фактум происшествий, видеонаблюдение с годами обросло большим количеством дополнительных функций, которые дают камерам возможность не просто видеть происходящее в кадре, но и анализировать это. Такие функции называются видеоаналитикой, и в наше время существуют решения с десятками невероятных видеоаналитических возможностей — например программа Xeoma.









Так какие задачи, помимо традиционной записи, может выполнять современное решение для видеонаблюдения?









1. Автоматизация рутинных процессов и их оптимизация



В самых современных системах видеонаблюдения используются технологии искусственного интеллекта, позволяющие натренировать компьютерное зрение на распознавание не только определённого типа предметов, но и определённых действий, событий или поведения. Письмо со штрафом за превышение скорости — один из примеров автоматизации процессов с помощью умного видеонаблюдения.

Возможности искусственного интеллекта поистине безграничны, поэтому практически любой проект может быть реализован, а ваша задача — выполнена, какой бы нетривиальной она ни была. Остаётся лишь найти продукт, который активно развивается и принимает клиентские запросы на такого рода доработки — например, Xeoma.

В Xeoma представлено множество функций для задач по автоматизации:

С помощью «Подсчёта посетителей ресторана» можно анализировать, сколько времени проводят посетители за столиком кафе;

«Детектор строительной безопасности» позволит определять людей без касок на стройплощадке;

«Учёт грузового транспорта» посчитает, сколько разгрузок совершил грузовик;

Модуль «Детектор дыма и огня» станет дополнением к системе противопожарной безопасности в различных зданиях и на открытых территориях.

И список на этом не кончается!





2. Умное обнаружение посторонних на территории







Ещё самые древние системы видеонаблюдения имели базовую функцию детектирования движения в кадре, но с годами она преобразовалась практически до неузнаваемости и теперь может:

работать, когда нужно и где нужно. Так, можно задать только те зоны в поле зрения, за которыми необходимо наблюдать, а с помощью модуля «Расписание» настроить время, когда нужно быть начеку — например, когда офис закрыт на ночь или вы в отпуске;

игнорировать всё лишнее: тени, блики, листья, мелких животных, реагируя только на людей, автомобили, дроны, «объекты» больше или меньше заданного размера;

находить и сохранять лицо или номер автомобиля незваного гостя, сравнивать его с базой данных и не срабатывать на тех, кто внесён в белый список;

обнаруживать вторжение по косвенным признакам: по звуку разбивающегося стекла, крика, по праздношатанию, большому скоплению людей и т.п.

3. Развитие бизнеса

Как видите, теперь детекция проникновения выходит за рамки базовой и, выстроив нужные условия, вы сможете добиться точной работы без лишнего беспокойства.

Основная «боль» в увеличении эффективности бизнеса — это вопрос оптимизации под целевую аудиторию. Как узнать, что привлекает внимание клиентов, что их интересует, чего не хватает? К счастью, и с этим может помочь современное видеонаблюдение благодаря следующим инструментам:

Эксклюзивное «Отслеживание движения глаз» Xeoma поможет узнать, на что направлено внимание людей в кадре, обращают ли они внимание на баннер, билборд или промоакцию, какие товары пользуются популярностью и т. п. Также для определения самых выгодных мест для размещения приоритетных товаров или рекламных изображений можно пользоваться «тепловой картой».

«Детектор эмоций», умеющий «считывать» с лиц людей в кадре их настроение, поможет оценить уровень удовлетворённости посетителей ассортиментом, интерьером или обслуживанием, а также понять, насколько комфортная атмосфера царит в рабочем коллективе.



«Подсчёт посетителей» позволит узнать, сколько уникальных посетителей посетило заведение, и оценить эффективность рекламных акций.

«Детектор толпы» обнаружит, если на кассе образовалась очередь, и сообщит о необходимости открыть больше касс, чтобы избежать недовольства клиентов.



И это только часть доступных инструментов!







4. Система контроля доступа на базе видеонаблюдения





Контроль доступа — то есть слежение за тем, чтобы на закрытую территорию могли попасть только те, кому это разрешено, — одна из тех задач, где видеонаблюдение выступает как более бюджетная и продуктивная альтернатива сидящему в будке охраннику. С помощью современных систем можно:



распознавать автомобильные номера, вести их учёт, а также запускать реакции при обнаружении номеров из списка «разрешённых» (например, открывать шлагбаум) или из списка «запрещённых»;

распознавать лица подходящих к пропускному пункту людей, вести их учёт, запускать реакции при обнаружении людей из списка «разрещённых» (например, открывать турникет) или из списка «запрещённых» (например вызывать охрану);

создавать программно-аппаратные комплексы на основе распознавания лиц (например автомат для прохода в университет) или распознавания автономеров (например комплекс для платных парковок с выдачей талончиков и получением платы за парковку).

Причём такая умная система доступна не только бизнесу, но и частным пользователям: базовое распознавание автономеров или лиц можно найти и в комплекте с видеокамерой, но для высокой точности и надёжности рекомендуется приобретать более серьёзную программу вроде Xeoma.









В заключение:

Благодаря интеллектуальному анализу современные решения для видеонаблюдения вроде Xeoma могут решать различные задачи как в «домашнем» видеонаблюдении, так и в корпоративных системах любого уровня. А если для какой-то задачи ещё нет решения, то оно может быть уже на подходе — или его можно разработать по вашему запросу!



Xeoma приглашает к сотрудничеству установщиков, реселлеров, диллеров, производителей оборудования для видеонаблюдения на выгодных условиях!







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