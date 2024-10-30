Калининградцев будут уведомлять об обращении в суд о взыскании задолженности

Уважаемые калининградцы! Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» информирует вас, что в сентябре 2024 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся взыскания задолженности за коммунальные услуги.

Теперь в случае обращения ресурсоснабжающей организации в суд с заявлением о вынесении судебного приказа копия заявления в обязательном порядке направляется в адрес должника. Таким образом, гражданин до вынесения судебного приказа имеет возможность ознакомиться с претензиями коммунальщиков относительно оплаты коммунальных услуг и погасить задолженность добровольно или принять меры к урегулированию спора, если он не согласен с долгом. Кроме того, значительно вырос размер госпошлины за подачу заявления о вынесении судебного приказа или искового заявления. Расходы по оплате госпошлины, как правило, возлагаются решением суда на должника.

В связи с этим предприятие обращается к жителям нашего города, которые по различным причинам не платили вовремя за услуги теплоснабжения и нашли в своем почтовом ящике соответствующее уведомление, с просьбой оплатить имеющуюся задолженность без судебных разбирательств. Ведь в случае вынесения судебного решения в дополнение к основной задолженности оплачивать придется и госпошлину с пеней. Если житель по какой-то причине не согласен с наличием или размером долга, всегда можно обратиться в «Калининградтеплосеть» за разъяснениями следующими способами:

Прийти лично в центр обслуживания физических лиц Предприятия, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 58;

Написать обращение на сайте предприятия по адресу: https://www.kts39.ru/ в разделе «Задать вопрос»;

Написать нам на электронную почту info@kts39.ru;

Просто позвонить по телефонам: 667-021, 667-161, 667-160. Специалисты отдела по работе с дебиторской задолженностью дадут вам подробные разъяснения по вопросу оплаты долга.

Кроме того, напоминаем, что если вы находитесь в трудной жизненной ситуации и не имеете возможности погасить весь долг единовременно, можно обратиться за рассрочкой в отдел по работе с дебиторской задолженностью МП «Калининградтеплосеть» по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 58, либо связаться с нами любым указанным выше способом.