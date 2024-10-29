Прокачайте продажи и команду на конференции в Калининграде!

Используйте шанс — и уже 14 ноября вы попадете бесплатно на большую конференцию «Формула бизнеса» в Калининграде. Вас ждет: успешное окружение таких же руководителей, новейшая информация про бизнес-тенденции, топовые инструменты продаж.



Почему каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на «Формуле бизнеса»?

Это конференция, где вы получите руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж, легкого управления командой.

Кто спикеры?

Эксперты из реального бизнеса: бизнес-тренер Евгений Жигилий и спикеры от компаний «Битрикс24», hh.ru, Pomatti и другие эксперты

В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению, потому что спикеры не льют воду, а дают концентрат знаний.

Посмотреть программу.

Что будет помимо выступлений?

1. Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Калининграда. Найдете клиентов, партнеров, договоритесь о совместных проектах.

2. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.

Почему бесплатно?

— Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.

Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу.