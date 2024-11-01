И в будни, и в праздники: «Светофор» приглашает на мегашопинг по выгодным ценам

На календаре последний месяц осени, за окном — дождливо и ветрено, а настроение на нуле? Отставить осеннюю хандру! Самое время зажечь ноябрь умопомрачительным шопингом в сети магазинов «Светофор», где всегда горит «зеленый свет» для тех, кто знает толк в выгодных покупках!

Почему многие калининградцы выбирают «Светофор»? Ответ прост: именно здесь покупателям предлагают широкий ассортимент всевозможных товаров по наиболее дружественным ценам. Продукты питания, хозяйственные товары, игрушки, посуда, автотовары, мебель, а также товары для домашних питомцев — в сети «Светофор» даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20-30%.


И не стоит опасаться, что выгода достигается в ущерб качеству. Cекрет «Светофора» заключается в том, что товары закупаются напрямую у производителей. К тому же торговые точки находятся в отдалении от центра города и работают в режиме склада. Это и позволяет «Светофору» сохранить доступные цены для покупателя.

Оцените лишь несколько позиций:

  • Голень ЦБ замороженная, сух. зам., вес., АО КЦ — 233,42 р.
  • Колбаса «Сальчичон» с/к полусухая, кат. А, 250 г/шт. (Останкинский МПК АО) —188,73 р.
  • Сыр Творожный Сливочный, 47%, 380 г, БЗМЖ, «Хохланд» — 207,37 р.
  • Молоко стерилизизованное сгущенное цельное, 7,5%, ГОСТ, ж/б, 300г, БЗМЖ, ООО «Промконсервы» — 82,01 р.
  • Конфеты Luvetti глазированные в ореховой обсыпке, 0,5 кг, ООО КФ «Конфеста» — 214,11 р.
  • Сок яблочный прямого отжима, 2 л, «Агродело» — 232,79 р.
  • Пирог «Австрийский штрудель малина и молочный шоколад», 400г, КБК «Черемушки» — 188,89 р.
  • Горошек зелёный из мозговых сортов «Домашние секреты», ГОСТ, в/с, 460 г, ст./б. — 83,68 р.
  • Корнишоны по-баварски, маринованные, «Пиканта», 700 г, ООО «Вкусный Продукт» — 144,48 р.
  • Томатная паста «Грин» 25 28%, ГОСТ, Ст.б. 920 г, ООО «Грин Рэй Кубань» — 203,30 р.

 Также в «Светофоре» можно приобрести товары для дома, кухни и бытовых нужд. Само собой, по отличным ценам:

  • Полотенце махровое жаккардовое 70х130см, 400г/м2, 100% хлопок — 300,49 р.
  • Набор стаканов 6 шт. 250 мл, высокие/низкие в асс-те — 218,64 р.
  • Мультиварка «Forewer green», FG 150, 900Вт, 21 программа — 2714,00 р.
  • Комплект постельного белья Salvador 2сп., европростыня, 90г/м2 — 932,20 р.
  • Кастрюля с а/п 5,3л, литая, с крышкой — 1605,89 р.
  • Капсулы для стирки WILDSAKURA 5в1 35 шт. с ароматом сакуры — 297,36 р.

Кстати, хотя на календаре еще осень, не стоит забывать, что не за горами целая череда новогодних и рождественских праздников. В «Светофоре» заранее позаботились об аксессуарах, которые помогут создать отличное настроение и без которых просто немыслим Новый год. Сделаем праздник ярким!

  • Гирлянда уличная «Бахрома» 4*0,7 м, 72 лампы, в ассорт. — 376,42 р.
  • Гирлянда метражная 10 м 100 ламп, 8 режимов, в ассортименте —159,30 р.
  • Дисколампа светодиодная Е27 вращающаяся, с переходником в комплекте — 159,30 р.
И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
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Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
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Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
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Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 19А
+7 909 78 49 18
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