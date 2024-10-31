В строительстве театра оперы и балета на Острове применяют материалы ТЕХНОНИКОЛЬ

Система ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR поможет реализовать необычный замысел архитекторов при строительстве здания филиала Большого театра на Октябрьском острове в Калининграде.

На Острове строится целый культурно-образовательный кластер, куда, в том числе, войдут филиалы Большого театра и Третьяковской галереи. По задумке архитекторов и проектировщиков, здание театра будет иметь очень необычный дизайн, напоминающий балерину, исполняющую вращение «ку де пье». Такой эффект создается с помощью специальной навесной консоли с вылетом на 80 метров, у которой нет точки опоры. Это решение уникальное, поскольку раньше придумать конструкцию, позволяющую консоли парить в воздухе, не удавалось.

Несмотря на воздушный и легкий дизайн, здание театра на самом деле очень большое. Площадь кровли составляет 65 тыс. кв. м. Переменчивая погода Калининграда требовала надежного и долговечного решения для устройства кровли. Кроме того, в ходе строительства объекта для заказчика ключевыми критериями выбора материалов и решений были высокие эксплуатационные требования, технологичность и скорость монтажа, а также стабильные поставки материалов. Для кровли была выбрана система ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR с применением полимерной мембраны LOGICROOF и комбинированной теплоизоляции ТЕХНОРУФ и LOGICPIR.





Системе ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR присвоена группа пожарной безопасности КП0, что позволяет применять это техническое решение без ограничений по площади кровли. Высокие противопожарные характеристики кровле придают материалы, использованные в ее составе. Так, гидроизоляционный слой выполняется из ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP, которая надежно защищает помещения здания от непогоды и осадков, легко укладывается и имеет прогнозированный срок службы не менее 50 лет. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются два типа утеплителя. В качестве нижнего слоя теплоизоляции используются негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, а верхнего — теплоизоляционные плиты LOGICPIR PROF Ф/Ф. PIR-плитам присвоена группа горючести Г1, и кроме того они сочетают в себе небольшую толщину при крайне низком показателе теплопроводности — это позволяет снизить общую толщину теплоизоляционного слоя и, следовательно, нагрузку на несущие конструкции. Также плиты LOGICPIR имеют высокую прочность на сжатие, что позволяет обеспечить высокую устойчивость кровли к нагрузкам, в том числе к вытаптыванию. Благодаря надежности и пожаробезопасности систему ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR можно применять без ограничений (наравне с традиционными решениями) для зданий с высокими пожарными требованиями. Например, для сооружений, где одновременно может находиться большое количество людей, в том числе для театров, торговых центров, спортивных объектов.

Филиал Большого театра в Калининграде возводится согласно всем современным требованиям, предъявляемым к знаменитым театрам мира. Завершить работы планируется до конца 2025 года.