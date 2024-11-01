В «Клинике Эксперт» пройдет отбор на операции в Санкт-Петербурге по ОМС

15, 17 и 21 ноября «Клинику Эксперт» посетят врачи из медцентра «Скандинавия» для отбора пациентов на операции по полису ОМС.
15 ноября прием проведет Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Автор множества научных статей и публикаций. Участник Всероссийских и Международных конференций. Стаж работы — 35 лет.
Проведёт приём взрослых по направлениям:
— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)
— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)
— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.
Просим вас иметь при себе данные предыдущих исследований (рентген, МРТ, УЗИ).
17 ноября проведет прием Щербакова Юлия Владимировна, хирург-гинеколог, врач высшей категории, стаж работы более 24 лет.
Юлия Владимировна имеет длительный стаж работы в отделениях: оперативной гинекологии, родильном отделении, отделении патологии беременных. Работала в отделении оперативной гинекологии в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.
На прием приглашаются пациенты, которым требуется хирургическое лечение:
- миомы матки
- кисты яичника
- опущения матки и стенок влагалища
- недержания мочи
- эндометриоза
Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:
- сведения о ранее проведенном лечении
- результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии)
- УЗИ органов малого таза
21 ноября проведет прием Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед из Санкт-Петербуржской клиники «Скандинавия». Стаж работы — 13 лет.
Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:
— остеоартроз
— плоскостопие
— плечелопаточный периартроз
— пяточная шпора
— косолапость
— кривошея
— сколиоз
— последствия травм
— хирургия стопы
Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.
На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации о тактике лечения. По результатам консультации будет приниматься решение о возможности пройти хирургическое лечение по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга с высочайшим уровнем технического оснащения — «Скандинавия».
Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:
— по номеру телефона
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА