В «Клинике Эксперт» пройдет отбор на операции в Санкт-Петербурге по ОМС

15, 17 и 21 ноября «Клинику Эксперт» посетят врачи из медцентра «Скандинавия» для отбора пациентов на операции по полису ОМС.

15 ноября прием проведет Бикмуллин Вадим Наильевич — нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Автор множества научных статей и публикаций. Участник Всероссийских и Международных конференций. Стаж работы — 35 лет.

Проведёт приём взрослых по направлениям:

— Дегенеративные заболевания позвоночника (межпозвоночные грыжи любого отдела позвоночника, стенозы позвоночного канала различного происхождения, спондилоартрозы)
— Патологии периферических нервов верхних и нижних конечностей (травмы, опухоли, сдавления), травматическое поражение позвоночника (переломы, вывихи)
— Опухоли спинного мозга, его оболочек и корешков; стойкие болевые синдромы позвоночника.

Просим вас иметь при себе данные предыдущих исследований (рентген, МРТ, УЗИ).

17 ноября проведет прием Щербакова Юлия Владимировна, хирург-гинеколог, врач высшей категории, стаж работы более 24 лет.

Юлия Владимировна имеет длительный стаж работы в отделениях: оперативной гинекологии, родильном отделении, отделении патологии беременных. Работала в отделении оперативной гинекологии в клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

На прием приглашаются пациенты, которым требуется хирургическое лечение:

  • миомы матки
  • кисты яичника
  • опущения матки и стенок влагалища
  • недержания мочи
  • эндометриоза

Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения просим вас по возможности подготовить следующую медицинскую документацию:

  • сведения о ранее проведенном лечении
  • результаты лабораторных и инструментальных исследований (при наличии)
  • УЗИ органов малого таза

21 ноября проведет прием Лоздовский Андрей Андреевич — травматолог-ортопед из Санкт-Петербуржской клиники «Скандинавия». Стаж работы — 13 лет.

Андрей Андреевич проведёт приём взрослых по направлениям:

— остеоартроз
— плоскостопие
— плечелопаточный периартроз
— пяточная шпора
— косолапость
— кривошея
— сколиоз
— последствия травм
— хирургия стопы

Просим вас в обязательном порядке иметь при себе данные объективных исследований (рентген, МРТ) с диском или на плёнке.

На консультации врачи проведут тщательный осмотр пациентов, дадут рекомендации о тактике лечения. По результатам консультации будет приниматься решение о возможности пройти хирургическое лечение по полису ОМС (бесплатно для пациента) в одной из лучших клиник Санкт-Петербурга с высочайшим уровнем технического оснащения — «Скандинавия».

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,
— через сайт клиники
— в группе ВКонтакте
— в Телеграм-канале
Калининград, ул. Букетная, 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Справка

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Летняя, 3Б
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Стекольная, 48
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru

МРТ-Эксперт Калининград

г. Калининград, ул. Букетная, 2
+7 (4012) 98 84 48
www.mrtexpert.ru
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