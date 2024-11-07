Крытый каток в парке аттракционов «Юность» открыт и работает каждый день!

Крытый каток «Ледовая арена» в парке аттракционов «Юность» открыт и работает каждый день!

Сеансы массового катания:

10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 ежедневно.

Расписание сеансов может меняться, следите за анонсами в соцсетях парка «Юность» и на сайте park-unost.ru

Обращаем ваше внимание, что действует постоянная скидка 20% на входные билеты на утренние сеансы катания в 10:00 и 11:30.

Размерный ряд коньков: с 26-го по 47-й.

Подробная информация о стоимости посещения крытого катка в парке аттракционов «Юность»: park-unost.ru/katok





