Объясняем, почему HPL-панели выбирают профессиональные дизайнеры.

В 2024 году одной из площадок, знакомящих архитекторов и дизайнеров с новыми и перспективными материалами, стал салон «Випарт». Совсем недавно там прошла презентация нового трендового материала для ремонта — HPL-панелей*. Они подходят для создания стильных и функциональных интерьеров, не только в комнатах, гостиных и на кухнях, но и в помещениях с повышенной влажностью: ваннах, душевых, бассейнах!

Как отметила Людмила Горохова — старший менеджер по работе с дизайнерами салона «Випарт»: «HPL-панели преодолели все испытания!». А их даже заливали водой и разрисовывали маркерами. Все проверки были пройдены. В этом лично убедились несколько десятков успешных калининградских дизайнеров, побывавших на презентации «HPL-панели в дизайне интерьера» в салоне «Випарт».

Но прежде чем будет озвучен их профессиональный вердикт, давайте разберёмся в том, что же такое HPL-панели.

HPL-панели: стиль и прочность в одном решении

HPL-панели — долговечны, устойчивы к влаге и температурным перепадам, просты в уходе. Именно поэтому этот материал быстро набрал популярность по всему миру и зарекомендовал себя в профессиональной среде. В салоне «Випарт» HPL-панели таких известных мировых производителей, как DUROPAL, FUNDERMAX, Greenlam, — всегда в наличии! А это значит, что вам не нужно будет ждать несколько недель или даже месяцев, пока нужный материал приедет в Калининград, и приступить к ремонту вы сможете в кратчайшие сроки.

На презентации HPL-панелей известный калининградский дизайнер Ольга Назарова, рассказывая об их преимуществах, отметила: «Это материал повышенной прочности: он не боится воды и тепла, вы можете пролить на него воду или поставить горячий утюг, это не нанесет повреждений. Еще одно преимущество материала в том, что его цветовая палитра достоверно имитирует натуральные материалы: бетон, черный или белый мрамор — выбор за вами! HPL-панели дают очень большие возможности для реализации совершенно разных дизайнерских идей!»



В салоне «Випарт» из HPL-панелей изготавливают подоконники, обрамления дверных проемов, стеновые панели для внутренних интерьеров и облицовки фасадов, столешницы для ванных комнат и кухонь. Например, одним из наиболее популярных дизайнерских решений является столешница из HPL-панелей толщиной 12 мм, в то время как стандартная толщина столешницы для кухни — 38 мм.

Увидев и пощупав HPL-панели вживую, вы сможете совершенно по-другому представить ваш будущим дом! Приходите в салон «Випарт» и просто доверьтесь своим впечатлениям, они вас не подведут!

*Ламинат высокого давления