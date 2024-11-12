«Кантиана» на века: как в Калининграде возводят неокампус мирового уровня (фото)

В Калининграде продолжается масштабное строительство неокампуса мирового уровня Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта — на улице Александра Невского возводят здания высших школ, конгресс-центра и общежитий, в общей сложности 110 тысяч квадратных метров жизненно-образовательных пространств будущего студенческого городка.

Проект неокампуса вошел в число победителей масштабного федерального конкурса. Свой огромный вклад в будущее образования и науки самого западного региона России и в целом страны вносит и один из лидеров калининградского рынка бетона — Завод ЖБИ-2.



На стройплощадке нас ждут в 9 утра — здесь кипит работа, все на своих местах. Очертания и масштабы кампуса уже хорошо видны. Мы проходим мимо общежития, здание достроено, окна сверкают новенькими стеклами. Внутри идут отделочные работы — ожидается, что студенты смогут начать обживать новое общежитие уже в будущем году.

«На строительстве задействовано больше тысячи человек — неокампус возводят, в том числе, калининградские субподрядные организации, — рассказывает инженер строительного контроля компании-генподрядчика „Монотек Строй“ Илья Муржикнели во время экскурсии по стройплощадке. — Основным конструктивным материалом строительства является бетон — корпуса возводятся из монолитных железобетонных конструкций. Мы выполняем монтаж опалубки, армирование, затем заливаем бетоном. С нами с самого начала Завод ЖБИ-2, поскольку на сегодняшний день это один из крупнейших поставщиков бетона Калининградской области, обладающий мощными ресурсами. Завод уже поставил более 33000 м3 бетона на устройство конструктивных элементов, основных несущих конструкций зданий. По проекту у нас восемь корпусов административных зданий, сейчас мы заканчиваем последний».

Мы подходим к центральному корпусу, который возводится последним. Мимо нас проезжают новенькие бетономешалки (правильно — автобетоносмесители) с надписями «Завод ЖБИ-2».

Корпус, где планируется бетонирование, — это межуниверситетская и публичная библиотека с башней со шпилем и часами. Машина-миксер останавливается около него. Через специальный автобетононасос с вылетом стрелы на высоту 60 м наверх подается бетон. Водитель давит на клаксон — заливка стартует. Наверху идёт укладка: строители направляют шланг и распределяют бетон. Здесь же работает строительный контроль — проверяет, как идет процесс. Контролирующий работу инженер находится на прямой связи с диспетчером и лаборантом бетонных заводов (их у поставщика три). И если требуется корректировка подвижности бетона — нужно сделать его жестче или наоборот, она вносится оперативно — следующий автомобильный миксер уже приходит с бетоном такой подвижности, которая необходима.

Илья Муржикнели показывает тонкие проводки, которыми пронизано заливаемое бетоном полотно — по ним идет тепло, эта технология позволяет бетону твердеть качественно и быстро. На наших глазах творится история: возводится ещё один этаж будущего главного корпуса неокампуса — здания, которое станет знаковым для Калининграда.

«На заливку этой плиты перекрытия требуется 200 кубометров бетона, плюс-минус 3 кубометра, — рассказывает Илья Муржикнели. — Один миксер вмещает 10- 12 кубометров, поэтому в день заливки нам требуется до 20 машин. Все они приходят вовремя и оперативно — у Завода ЖБИ-2 для этого есть все возможности и техника, да и логистическое плечо очень удобное — до ул. Невского недалеко от Мукомольной».

Как будто в доказательство его слов, мимо нас проезжает сразу два миксера с надписями «Завод ЖБИ-2».





«У нас сейчас обновлённый молодой автопарк, средний возраст автомобилей менее трёх лет. 30 автобетоносмесителей и 6 автобетононасосов разной длины стрелы закрывают любые потребности строителей региона в бетоне. Особым вниманием пользуются автобетононасосы высотой подачи 60 м. Мы первые в регионе начали их применять, — рассказывает Валерия Дробот, менеджер по бетону Завода ЖБИ-2. — Специально для нужд „Кантианы“ в пиковые отрезки строительства мы организовывали даже круглосуточную работу. Мы с самого начала комплектовали этот объект и железобетонными изделиями — сваями и дорожными плитами, поэтому уверены — будет стоять веками».

Калининградское предприятие успешно ведёт свою производственную деятельность с 1948 года. Оно смогло пережить и непростые времена перестройки, и экономические трудности середины 2000-х, и санкционное давление. Оно оказалось заранее готово и к возникшим по объективным причинам сложностям с логистикой — у Завода ЖБИ-2 всегда в наличии запасы арматуры, цемента. Перенастроены логистические схемы, увеличены склады. А собственный карьер всегда обеспечивает песком, гравием и щебнем. На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Калининградском регионе и может удовлетворить потребности строящегося объекта любого масштаба.