Порезвиться в листьях: остров Канта приглашает на субботник 16 ноября

Ноябрь. Природа готовится завернуться в пушистое одеяло снега, раздеваясь стремительно. Остров усыпан желтыми листьями. Как ощутить волшебство момента?

Есть варианты.

Можно гулять, опрокидывая охапки прямо над головой; пить горячие напитки; познать разницу шороха, хруста и шепота или — присоединиться к субботнику, на котором доступно то и другое, а еще — новые знакомства и билеты на концерт.

Что, где, когда

16 ноября в 11 часов Собор снова собирает друзей.

В этом году мы обязательно позаботимся о розах, приведем в порядок детскую площадку, которая за год стала одним из самых популярных мест на острове. А еще — уберем листья, но не везде.

— Розы еще цветут, — поясняет Елена Трунова, ландшафтный дизайнер острова Канта. — Но нуждаются в прополке и удобрениях, чтобы пережить зиму. А листья будем убирать только с газонов. Листва каштанов вывозится: в ней зимуют личинки каштановой минирующей моли. Остальными листьями будем присыпать клумбы. Их нельзя убирать совсем.

Каждый, кто поучаствует в субботнике, получит подарок. Более того, его можно выбрать.

Пригласительные

Если вам ближе фортепианный концерт — а они случаются в соборе не очень часто, — не упустите Ночного Баха (12+), музыка которого в полной темноте и тишине превращается в высшую форму медитации. 21 ноября, во Всемирный день философии, Михаил Аркадьев и Алтана Эрдыниева исполнят «Музыкальное приношение» — полифонический цикл, родившийся как импровизация на темы короля Пруссии Фридриха Великого.

В тот же день вечером Стравинского и Бриттена, Моцарта и Айвза (12+) представят Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Евгений Петров (кларнет), Алтана Эрдыниева (фортепиано), Анна Юсупова (орган), Георгий Родионов (литавры, колокольчики), Ксения Авраменко (флейта), титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов и заслуженный артист России Михаил Аркадьев. Новое произведение современного композитора и философа «Священная лестница» для всего состава тоже прозвучит 21 ноября.

Можно выбрать и орган (6+): в этом космосе звука всегда есть что открыть.







Регистрация

Придете на субботник спонтанно — ничего страшного. Мы любим сюрпризы. Но лучше записаться на сайте — станет понятно, сколько инструментов приготовить.

Место встречи прежнее — у большого экрана. И, пожалуйста, одевайтесь теплее. Зима близко.