Объявляем «Распродабрь» в автоцентре «ДО-КАР»: это лучше, чем черная пятница!

С 15 по 30 ноября объявляем грандиозный «Распродабрь»! Только до конца месяца в автоцентре «ДО-КАР» вы сможете приобрести автомобили с пробегом по ценам ниже рыночных, а новые автомобили — с невероятной выгодой, до 761 000 рублей!

NISSAN JUKE 1.6 бензин, CVT 2012 г. Старая цена: 1 249 000 руб . Новая цена: 1 099 000 руб.

1.6 бензин, CVT 2012 г. Старая цена: . Новая цена: 1 099 000 руб. KIA RIO 1.6 бензин, АТ 2016 г. Старая цена: 1 299 000 руб . Новая цена: 1 189 000 руб.

1.6 бензин, АТ 2016 г. Старая цена: . Новая цена: 1 189 000 руб. Opel МОККА Cosmo 1.8 бензин, АТ 2013 г. Старая цена: 1 399 000 руб . Новая цена: 1 259 000 руб.

1.8 бензин, АТ 2013 г. Старая цена: . Новая цена: 1 259 000 руб. KIA VENGA 1.6 бензин, АТ 2014 г. Старая цена: 1 399 000 руб . Новая цена: 1 259 000 руб.

1.6 бензин, АТ 2014 г. Старая цена: . Новая цена: 1 259 000 руб. TOYOTA AURIS 1.2 бензин, CVT 2018 г. Старая цена: 1 879 000 руб. Новая цена: 1 679 000 руб.

1.2 бензин, CVT 2018 г. Старая цена: Новая цена: 1 679 000 руб. GEELY COOLRAY 1.5 бензин, АТ 2020 г. Старая цена: 2 179 000 руб. Новая цена: 1 979 000 руб.

1.5 бензин, АТ 2020 г. Старая цена: Новая цена: 1 979 000 руб. FORD KUGA Titanium 1.5 бензин, АТ 2019 г. Старая цена: 2 299 000 руб. Новая цена: 2 019 000 руб.

1.5 бензин, АТ 2019 г. Старая цена: Новая цена: 2 019 000 руб. HYUNDAI ELANTRA 1.5 бензин, CVT 2023 г. Старая цена: 2 699 000 руб. Новая цена: 2 499 000 руб.

1.5 бензин, CVT 2023 г. Старая цена: Новая цена: 2 499 000 руб. HYUNDAI Santa Fe 2.5 бензин, АТ 2021 г. Старая цена: 3 999 000 руб. Новая цена: 3 699 000 руб.

В нашем ассортименте, на которые мы снизили цену. Вот лишь небольшая часть из них:Кроме того, на автомобили с пробегом возможны дополнительные скидки. Так, например, при покупке по программе «трейд-ин» выгода составит 50 000 рублей, а при покупке в кредит вы сэкономите еще 80 000 рублей. Таким образом, максимальная выгода по этим программам достигает 130 000 рублей!

Но и это еще не всё. В нашем мультибрендовом автоцентре в наличии большой выбор новых автомобилей по приятной цене и с кредитной ставкой от 0,01% годовых*:

Тот самый Solaris HS: обычная цена: 2 020 000 руб. Цена в ноябре: 1 750 000 руб., с максимальной выгодой в 270 тыс. руб.

Легендарный кроссовер KIA Seltos: обычная цена: 3 200 000 руб. Цена в ноябре:2 900 000руб., с максимальной выгодой в 300 тыс. руб.

2 199 000 руб.

: обычная цена:Цена в ноябре: 1 649 000 руб., с максимальной выгодой в 550 тыс. руб.

Седан бизнес-класса Dongfeng Shine Max: в максимальной комплектации Luxury: обычная цена: 2 990 000 руб. Цена в ноябре: 2 290 000 руб., с максимальной выгодой в 700 тыс. руб.

Выразительный кросс-купе Dongfeng IX5: обычная цена: 2 390 000 руб . Цена в ноябре: 1 990 000 руб., с максимальной выгодой в 400 тыс. руб.

Премиальный 7-местный внедорожник Dongfeng IX7: обычная цена: 3 590 000 руб. Цена в ноябре:2 990 000руб., с максимальной выгодой в 600 тыс. руб.

3 260 000 руб.





Распродабрь – лучшее время купить автомобиль, приезжайте и выбирайте! Ждём вас каждый день в автоцентре «ДО-КАР» по адресу: Московский проспект, 207. Тел. 577-333.

: обычная цена:Цена в ноябре:2 499 000 руб., с максимальной выгодой в 761 тыс. руб.

Предложение ограничено и не является публичной офертой.

* АО Альфа-Банк. Предложение распространяется на новые автомобили SOLARIS HS, SOLARIS HC, SOLARIS KRS, SOLARIS KRX 2024 года производства и действует в салонах официальных дилеров марки SOLARIS до 30.11.2024 (включительно). Параметры программы: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 12-96 мес.; сумма кредита - от 100 000 до 10 000 000 руб. Диапазон Полной стоимости потребительского кредита в % годовых составляет от 0,005% до 28,113%. По программе «ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ» % ставка составляет от 0,010% до 28,000%, на диапазонах первоначального взноса 0-99% от стоимости автомобиля, при сроке кредита от 12 до 96 мес. и определяется индивидуально. Подробнее: уточняйте в официальных дилерских центрах SOLARIS и alfabank.ru. Кредит предоставляет АО Альфа-Банк. ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328 место нахождение 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. Ген.лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015.