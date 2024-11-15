В ноябре проведет прием известный врач-невролог, нейрохирург Валерий Нагорный

28 ноября в «Клинике Эксперт» будет вести прием московский врач-невролог, нейрохирург Валерий Николаевич Нагорный.
Самой частой причиной обращения к неврологу является хроническая боль в спине, которая, требует неотложного лечения и снятия болевого синдрома. Одним из эффективных способов избавления от боли в спине является медикаментозная блокада — т.е. введение обезболивающего или противовоспалительного препарата в область боли. Именно такой методикой успешно пользуется известный московский невролог-нейрохирург Валерий Нагорный.
Блокада — это инъекция, выполненная в области позвоночника около места выхода нервных корешков, позволяющая временно «отключить» болевой рефлекс, уменьшить отек вокруг нервного корешка и улучшить его питание. Блокады сегодня являются одним из самых эффективных и популярных методов лечения, позволяющих избавиться от боли самым коротким и действенным путем.
Консультация и манипуляции доктора Валерия Нагорного помогут при болях в спине, остеохондрозе, миозите, при проблемах с межпозвонковыми дисками.
Опыт Валерия Нагорного позволяет ему выполнять такие сложные манипуляции — за его плечами исследовательская программа по проблемам боли в университете Duke в США, также в Штатах Нагорный прошел высокотехнологические курсы по инновационным способам лечения боли. Проходил стажировку по вопросам нейрохирургии и хронических болевых синдромов в Клинике св. Гертруды в отделении нейрохирургии в Берлине, стажировку по лечению боли в Сингапуре.
У лечебных блокад есть два основных преимущества перед другими методами лечения — во-первых, лекарство непосредственно воздействует на звено болевой цепочки — это дает хороший и быстрый обезболивающий эффект. Во-вторых, действующее вещество попадает прямо в болевую точку — это значит, что вероятность развития побочных эффектов лекарственных препаратов очень мала. Кроме снятия боли, блокады уменьшают мышечное напряжение, сосудистый спазм, воспалительную реакцию и отек в области поражения, то есть не только снимают боль, но и влияют на причины ее развития.
А также, помимо блокад, Валерий Николаевич выполняет радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Данная процедура относится к малоинвазивному вмешательству и не требует госпитализации.
Показания к процедуре:
— Боль в спине
— Боль в шейном отделе позвоночника
— Боль в грудном отделе позвоночника
— Невралгия затылочного нерва
— Головные боли
Преимущества метода:
— Облегчение боли
— Вы сможете снизить дозу или вообще отказаться от обезболивающих препаратов
— Быстрое восстановление
— Вам не потребуется операция
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