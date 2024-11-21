Покупай калининградское: с выгодой 30% на автомобили Kaiyi в «ОТТО КАР»

Откройте для себя мир автомобилей Kaiyi, где каждый найдет идеальную модель, соответствующую своим потребностям и бюджету. Мы продолжаем активно развиваться и расширять наше присутствие на рынке, чтобы предложить вам только лучшее.

Рады сообщить о продлении специального предложения: - 30% на весь модельный ряд Kaiyi в автосалоне «ОТТО КАР»!

Несмотря на изменения в экономике и рост ключевой ставки, мы рады предложить вам привлекательные условия кредитования с низкими ставками и гибкими вариантами по первоначальному взносу и срокам.

Почему стоит выбрать Kaiyi?

Ежемесячный платеж от 11 500 руб. *

* Гарантия 5 лет или 150 000 пробега

или 150 000 пробега Лояльный «Трейд-ин»

Выгодное сервисное обслуживание

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Не упустите шанс стать владельцем одного из наших популярных автомобилей: динамичного седана Kaiyi E5, стильного среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х3 или элегантного флагмана Kaiyi X7 Kunlun.

Эксклюзивное специальное предложение с учетом прямой скидки на автомобили и субсидированной кредитной ставки, а также предложения по лизингу достигает до 30% от их рыночной стоимости.

Важно отметить, что автомобили по специальной цене доступны как для покупки в личное пользование, так и для бизнеса, использования юридическими лицами, обслуживания корпоративных автопарков предприятий и организаций, работающих в регионе.





Преимущества покупки Kaiyi в лизинг:

Скидка 480 000₽ в аванс лизинговых платежей**

Налоговые преимущества: НДС к возмещению и экономия по налогу на прибыль

Оперативное проведение сделки

Полная прозрачность в расчетах

Подробности акции можно уточнить по телефону +7 (4012) 577-997 или по адресу:

г. Калининград, Московский пр-т, 205

Т. +7 (4012) 577-997

ottocar-kaiyi.ru

