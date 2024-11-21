Покупай калининградское: с выгодой 30% на автомобили Kaiyi в «ОТТО КАР»

Откройте для себя мир автомобилей Kaiyi, где каждый найдет идеальную модель, соответствующую своим потребностям и бюджету. Мы продолжаем активно развиваться и расширять наше присутствие на рынке, чтобы предложить вам только лучшее.

Рады сообщить о продлении специального предложения: - 30% на весь модельный ряд Kaiyi в автосалоне «ОТТО КАР»!

Несмотря на изменения в экономике и рост ключевой ставки, мы рады предложить вам привлекательные условия кредитования с низкими ставками и гибкими вариантами по первоначальному взносу и срокам.

Почему стоит выбрать Kaiyi?

  • Ежемесячный платеж от 11 500 руб.*
  • Гарантия 5 лет или 150 000 пробега
  • Лояльный «Трейд-ин»
  • Выгодное сервисное обслуживание


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Не упустите шанс стать владельцем одного из наших популярных автомобилей: динамичного седана Kaiyi E5, стильного среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х3 или элегантного флагмана Kaiyi X7 Kunlun.

Эксклюзивное специальное предложение с учетом прямой скидки на автомобили и субсидированной кредитной ставки, а также предложения по лизингу достигает до 30% от их рыночной стоимости.

Важно отметить, что автомобили по специальной цене доступны как для покупки в личное пользование, так и для бизнеса, использования юридическими лицами, обслуживания корпоративных автопарков предприятий и организаций, работающих в регионе.


Преимущества покупки Kaiyi в лизинг:

  • Скидка 480 000₽ в аванс лизинговых платежей**
  • Налоговые преимущества: НДС к возмещению и экономия по налогу на прибыль
  • Оперативное проведение сделки
  • Полная прозрачность в расчетах
Подробности акции можно уточнить по телефону +7 (4012) 577-997 или по адресу:

г. Калининград, Московский пр-т, 205
Т. +7 (4012) 577-997

ottocar-kaiyi.ru

*Ежемесячный платеж по кредиту составляет 11 500 руб. по продукту «Акция 0 Kaiyi DIRECT» в рамках акционной программы кредитования новых автомобилей Kaiyi Х3 PRO в комплектации luxury 2024 года выпуска, реализуемых в официальных дилерах Калининградской области. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля Kaiyi Х3 PRO в комплектации luxury 2024 года выпуска 2 162 800 рублей, размер первоначального взноса – 1 513 960 рублей, срок кредита – 60 месяцев; процентная ставка – 4 % годовых. Предложение распространяется на новые автомобили Kaiyi E5, Kaiyi X3, Kaiyi X3 PRO, приобретаемых у уполномоченных дилеров Калининградской области по тарифному плану Акция 0 Kaiyi DIRECT. Полная стоимость кредита составляет 4,296% - 6,997%. Указанная процентная ставка 4% в год достигается при следующих условиях кредитования по кредитному продукту: первоначальный взнос от 70% и более, срок кредитования 60 мес. Обязательно оформление опции «Свобода от КАСКО» стоимостью 4900 руб. на срок 1 год (со второго года стоимость опции составляет 9900 руб. в год)или полиса КАСКО.  Без оформления опции «Свобода от КАСКО» или полиса КАСКО полная стоимость кредита составляет 6,997% - 6,997% при процентной ставке 7%. Стоимость подключения опции «Свобода от КАСКО» оплачивается единовременно при заключении кредитного договора путем включения в сумму кредита. Сумма кредита от 100 000 руб. до 12 000 000 руб. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Банк в праве отказать в выдаче автокредита. Условия кредитования актуальны на 20.11.24 г. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 Предложение ограничено и действует до 30 ноября 2024 г. Подробности в официальных дилерских центрах KAIYI в г. Калининград.
**Максимальная выгода достигается за счет использования специальных программ с лизинговой компанией – партнёром. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
Предложение ограничено и действует до 30 ноября 2024 г., при условии заключения сделки в ЗАО «Балтийский лизинг» (лицензия №0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, от 2 сентября 1996 года).

Справка

KAIYI ОТТО КАР Официальный дилерский центр Kaiyi

г. Калининград, пр-т Московский, 205
+7 (4012) 577-997
+7 (4012) 577-900
ottocar-kaiyi.ru
Реклама. ООО ОТТО КАР, ИНН 3906213780,
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