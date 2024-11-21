Покупай калининградское: с выгодой 30% на автомобили Kaiyi в «ОТТО КАР»

Откройте для себя мир автомобилей Kaiyi, где каждый найдет идеальную модель, соответствующую своим потребностям и бюджету. Мы продолжаем активно развиваться и расширять наше присутствие на рынке, чтобы предложить вам только лучшее.
Рады сообщить о продлении специального предложения: - 30% на весь модельный ряд Kaiyi в автосалоне «ОТТО КАР»!
Несмотря на изменения в экономике и рост ключевой ставки, мы рады предложить вам привлекательные условия кредитования с низкими ставками и гибкими вариантами по первоначальному взносу и срокам.
Почему стоит выбрать Kaiyi?
- Ежемесячный платеж от 11 500 руб.*
- Гарантия 5 лет или 150 000 пробега
- Лояльный «Трейд-ин»
- Выгодное сервисное обслуживание
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Не упустите шанс стать владельцем одного из наших популярных автомобилей: динамичного седана Kaiyi E5, стильного среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х3 или элегантного флагмана Kaiyi X7 Kunlun.
Эксклюзивное специальное предложение с учетом прямой скидки на автомобили и субсидированной кредитной ставки, а также предложения по лизингу достигает до 30% от их рыночной стоимости.
Важно отметить, что автомобили по специальной цене доступны как для покупки в личное пользование, так и для бизнеса, использования юридическими лицами, обслуживания корпоративных автопарков предприятий и организаций, работающих в регионе.
Преимущества покупки Kaiyi в лизинг:
- Скидка 480 000₽ в аванс лизинговых платежей**
- Налоговые преимущества: НДС к возмещению и экономия по налогу на прибыль
- Оперативное проведение сделки
- Полная прозрачность в расчетах
г. Калининград, Московский пр-т, 205
Т. +7 (4012) 577-997
**Максимальная выгода достигается за счет использования специальных программ с лизинговой компанией – партнёром. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
Предложение ограничено и действует до 30 ноября 2024 г., при условии заключения сделки в ЗАО «Балтийский лизинг» (лицензия №0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность, от 2 сентября 1996 года).