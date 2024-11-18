Российская Академия «Цифра»: передовое допобразование в сфере IT-технологий

Российская Академия «Цифра» известна как передовое учреждение дополнительного образования в сфере IT-технологий. Основное направление — программирование и компьютерный дизайн для студентов всех возрастов. Однако это не мешает Академии участвовать в организации обучения и более широкого масштаба.

В помощь руководителям

Например, совсем недавно внедрен новый комплексный курс «Мастер сильных презентаций», специально разработанный для глав правительственных департаментов региона. Основным направлением курса стало освоение руководителями современных технологий презентации материала. Обучение проводится Российской Академией «Цифра» совместно с АНО «Центр корпоративной культуры».

Занятия первой группы прошли 9 и 10 ноября. Участники получили необходимую теоретическую базу и успешно отработали навыки создания эффектных презентаций в сфере государственного управления. Следующий поток приступит к освоению полезных знаний 16 и 17 ноября, дальнейшие занятия групп стартуют в декабре.

Цифровые вершины

Конкурс международного проекта «Цифровой прорыв» в Калининграде стал ярким событием ноября. Соревнование проходило в формате хакатона на стадионе «Ростех Арена», соорганизатором выступило АНО «Цифровое развитие».

Участие в конкурсе приняли 37 команд из 9 стран мира. Форум такого уровня стал серьезным вызовом даже для тех, кто не боится сложных задач, ведь на время выполнения задания отводилось всего 43 часа в режиме марафона. Студенты Российской Академии «Цифра», обучающиеся по специальности «программирование», не остались в стороне от такого впечатляющего мероприятия и внесли в него свой интеллектуальный вклад, выиграв в результате ценный приз — ноутбук.

Вот имена участников:

Васильева Александра КонстантиновнаМоскаленко Константин ЕвгеньевичМайер Егор ЕвгеньевичШураев Сергей Валентинович

Молодцы!

Успех в хакатоне учащихся «Цифры» не стал неожиданностью — скорее это логичное завершение насыщенного интенсивными занятиями 2024 года. Поскольку весь процесс обучения строится на реальных практических задачах, он постоянно наполнен интересными результатами, заслуживающими внимания.

Учебные будни

На днях студенты-дизайнеры завершили свои проекты по блоку Tilda, и их результаты поистине восхитили преподавателей! Сочетание талантов, желания и качественного обучения дает прекрасные плоды, это доказано много раз.

Именно поэтому Российская Академия «Цифра» так много внимания уделяет практике и очным занятиям, чтобы у учеников была возможность обмениваться опытом и эффективно осваивать навыки работы в команде, а учителя могли создавать в аудитории зажигательную атмосферу дружеского соревнования и энтузиазма.

Перспективы

Российская Академия «Цифра» — это распахнутая дверь в цифровую индустрию для всех желающих, независимо от возраста и наличия базового уровня! Будь вам 10 лет или 50, творческое у вас мышление или логическое — для каждого здесь найдется подходящая программа и группа. Помните, что компьютерные технологии не просто дают навыки новой профессии — они помогают мыслить современно и дают преимущество в абсолютно любой отрасли, которую вы выберете в дальнейшем.

Просто приходите на открытое пробное занятие и проверьте себя в деле. Участие бесплатное — по предварительной записи. Доступны также мастер-классы по разным специализациям, анонсы можно увидеть на сайте в разделе «Мероприятия»: https://klgd.cifra.digital/events/.

«Цифра» ждет вас по адресу: ул. Театральная, 35, офис 807. Телефон для справок и регистрации на открытые занятия: +7(4012) 799-120.