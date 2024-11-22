В ТК «Мега» стартовала акция с розыгрышем автомобиля Chery Tiggo T4 Pro

ТК «Мега» в Калининграде объявил о начале масштабной акции, главным призом которой станет автомобиль Chery Tiggo T4 Pro.

Условия участия предельно просты:

  • Совершите покупки в магазинах торгового комплекса «Мега» на сумму от 5000 рублей в период с 15 ноября 2023 года до 7 января 2024 года.

  • Зарегистрируйте чек на стойке администратора на первом этаже, ориентир —  магазин «Л’Этуаль».

  • Розыгрыш пройдет 7 января 2024 года в 13:00 на территории ТК.

Уже совсем скоро, 30 ноября, в ТЦ «Мега» состоится презентация автомобиля. Гостей мероприятия ждет яркая развлекательная программа с сюрпризами и подарками!




Почему стоит прийти?

  • 30 ноября в 13.00 вас ждет насыщенная программа с праздничной атмосферой, конкурсами и выступлениями.

  • Возможность познакомиться ближе с автомобилем Chery Tiggo T4 Pro.

  • Получите отличное настроение и заряд вдохновения для участия в розыгрыше.

На территории торгового комплекса «Мега» представлены магазины, предлагающие модную одежду и обувь, товары для дома, косметику, книги, технику и многое другое. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.

Адреса ТК «Мега»:

● Ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17 б
● Ул. Мусоргского, 10
● Ул. Уральская, 18

Подробности акции можно узнать на официальном сайте: megakd.ru.

Начните новый год с удачи — участвуйте в розыгрыше и выигрывайте автомобиль!

Стимулирующие мероприятие. Организатор: ООО «Леон». Информацию об организаторе, правилах проведения, сроках, количестве призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте megakd.ru и по тел. 303-300. Сроки — с 1 ноября 2024 г по 1 февраля 2025 г. Не является публичной офертой.

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Реклама. www.megakd.ru, ИНН 3906270530
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