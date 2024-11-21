ТФОМС Калининградской области представил проект бюджета на 2025 год

В 2025 году бюджет фонда ОМС Калининградской области составит 24 484,9 млн руб. Средний размер подушевого норматива по сравнению с 2024-м вырастет на 17,6% и составит 21 080,3 руб. на одного застрахованного гражданина.

В этом году значительно увеличен объем субвенции — на 3 383,3 млн руб. (18,1%). Стоимость территориальной программы ОМС Калининградской области составит 24 143,9 млн руб. По сравнению с прошлым годом она вырастет на 3 697,7 млн руб., или на 18,1%. Стоимость территориальной программы в рамках сверх базовой программы ОМС, за счет средств регионального бюджета, предусмотрена в сумме 2 184,4 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом она также вырастет на 323,4 млн руб.



«В следующем году максимальный рост финансирования будет направлен на круглосуточные и дневные стационары. Сумма составит 11 650,7 млн рублей. Из них на круглосуточный стационар будет направлено 9 514,4 млн руб. (увеличение на 24,0%), на дневной стационар — 2 136,3 млн руб. (рост 8,8%). Под особым вниманием у нас всегда остается помощь онкологическим пациентам. Финансирование этого профиля возрастет на 18,4% и составит 323,9 млн рублей», — рассказала директор ТФОМС Калининградской области Татьяна Демина.
Финансирование скорой медицинской помощи увеличивается на 17,9% и составит 1 304,3 млн руб. На 14,3% (8 297,4 млн руб.) возрастет финансирование поликлиник. На медицинскую реабилитацию будет потрачено 487,1 млн рублей, что на 20,2% (81,9 млн рублей) больше по сравнению с 2024 годом.
«Мы будем продолжать уделять активное внимание профилактическим мероприятиям. А также диспансеризации и диспансерному наблюдению лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и онкологией. В бюджете впервые предусмотрены нормативы объема средств на посещения с профилактическими целями центров здоровья и на проведение диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Это направление охватит 132 тысячи жителей нашего региона», — отметила директор фонда.

На оплату медицинской помощи, которая будет оказана на территории Калининградской области гражданам с полисом ОМС другого региона, планируется потратить 124,9 млн руб. На неидентифицированных и незастрахованных граждан в системе ОМС в 2025 году выделяется 30,0 млн руб. 63,3 млн рублей запланировано на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации и приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

Справка

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области

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